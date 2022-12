Avis | Démocrates dans l’Iowa : perdez-vous ! (Et ils se demandent pourquoi ils luttent en Amérique rurale.)

M. Biden ne doit rien à l’Iowa. Il a terminé quatrième des caucus. Il devait au représentant James Clyburn, le doyen des démocrates de Caroline du Sud, beaucoup de temps pour une approbation juste avant la primaire de l’État de Palmetto, où les électeurs noirs ont placé M. Biden au-dessus. C’était une belle récompense. Nous comprenons cela aussi.

En fait, les caucus n’ont pas été la meilleure chose pour l’Iowa. Les publicités télévisées ne s’arrêtent jamais. Cela vous met de mauvaise humeur de penser que tout va mal tout le temps. Nous avons posé de bonnes questions et les candidats ont donné de bonnes réponses, puis ont tout oublié. Malgré toute l’attention, rien ne s’est vraiment passé pour arrêter le long déclin alors que les rues principales de l’État se dessèchent, que les agriculteurs disparaissent et que les sans-papiers vivent dans l’ombre. Républicain ou démocrate, le résultat était à peu près le même. Au moins, les républicains réduiront vos impôts.

C’est donc normal que la Caroline du Sud passe en premier. L’Iowa peut s’en passer. Les républicains s’en tiennent à l’Iowa, les démocrates considèrent que c’est une cause perdue. Aucun sénateur d’État démocrate ne vit dans une partie importante de l’ouest de l’Iowa. Les républicains contrôlent le bureau du gouverneur, la législature et bientôt toute la délégation du Congrès. Personne n’a organisé les milliers d’électeurs latinos inscrits dans des villes de conditionnement de viande comme Storm Lake. Les démocrates essaient à peine. Les résultats le montrent.

Les vieilles usines de briques hantées le long du puissant fleuve Mississippi sont sombres, grâce à Ronald Reagan et Bill Clinton et à tous les autres qui nous ont vendus pour le « libre-échange ». Keokuk, la ville porte de la rivière, était autrefois un centre industriel et maritime animé, mais a récemment perdu son hôpital. Votre meilleur espoir dans la campagne de Jefferson était de trouver un casino pour sauver la ville. Vous ne pouvez plus transporter une charge de porcs à l’usine de conditionnement dans une camionnette – vous avez besoin d’un contrat et d’un semi-remorque. La grange de vente et les marchés ouverts sont des souvenirs pittoresques. Les cabines des tracteurs John Deere seront fabriquées au Mexique, pas à Waterloo. Nos rivières sont remplies de fumier. Cela a tendance à frustrer ceux qui restent et le ressentiment monte jusqu’à l’insurrection lorsqu’il est évident que le gouvernement n’est pas là pour vous aider.

C’est difficile de ressentir à partir de 30 000 pieds. Alors Donald Trump a atterri à Sioux City à la veille des élections de mi-mandat pour réclamer sa mise devant une foule nombreuse secouée par les coups de vent du Nebraska. “Le mode de vie de l’Iowa est assiégé”, a hurlé M. Trump. « Nous sommes une nation en déclin. Nous sommes une nation défaillante.

Ils l’aimaient. Les démocrates considèrent la foule comme déplorable et ont dit à l’Iowa de se perdre.

Art Cullen est rédacteur en chef du Storm Lake Times et auteur de “Storm Lake: A Chronicle of Change, Resilience, and Hope from a Heartland Newspaper”.