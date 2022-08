Avis de style “Sima Aunty” de la police de Mumbai contre l’erreur de mot de passe

La police de Mumbai est connue pour faire bon usage de ses poignées de médias sociaux en distribuant des mots de prudence aux citoyens. Ils ne mâchent pas leurs mots et se font un devoir de suivre l’actualité du même souffle. Dans leur dernier post Instagram, la police de Mumbai a utilisé la (très) célèbre Sima Taparia de Netflix a frappé Indian Matchmaking. L’amour nous fait faire toutes sortes de choses et si vous, en proie à un nouvel amour, avez déjà défini le nom de votre partenaire comme mot de passe sur n’importe quelle plateforme, alors le dernier avis de la police de Mumbai est pour vous.

Le mème montre la tante Sima levant les mains et disant: «Mais… Mais je ne pense pas que ce soit un bon match. Désolé de le dire. La police de Mumbai a écrit dans la légende : “Quand nous voyons des gens utiliser le nom de leur partenaire comme mot de passe : #NotAMatch #CyberSafety.”

“L’administrateur OG 😂😂😂”, a commenté un utilisateur d’Instagram. “Savage 😂”, a écrit un autre. « Hilarant… plein d’humour avec un message de sensibilisation 🙌 », a commenté un autre utilisateur.

L’avis est valable car les Indiens n’ont pas été trop créatifs lorsqu’il s’agit de trouver des mots de passe. Le rapport 2021 de NordPass suggère que la plupart des gens optent souvent pour des mots de passe faciles à retenir comme « 12345 » ou « 1111111 », ce qui permet aux pirates de les déchiffrer très facilement. Le rapport indique qu’il faudrait moins de quelques secondes pour casser de tels mots de passe

Alors que ‘123456’ était en tête de liste, 10,31 crores, des mots de passe comme ‘qwerty’, ‘dragon’, ‘money’ et ‘password’ étaient également parmi les plus couramment utilisés dans le monde. Le rapport indiquait que ces mots de passe étaient les plus faciles à déchiffrer et que les pirates pouvaient les pirater en moins d’une seconde.

Les mots de passe les plus couramment utilisés en Inde étaient 12345, 123456, 12345678, 123456789, 12345678990, qwerty, India123, abc123, xxx et iloveyou parmi beaucoup d’autres. Comme d’autres mots de passe couramment utilisés dans le monde, ceux-ci étaient également très faciles à déchiffrer et la plupart d’entre eux pouvaient être piratés en moins d’une minute. La seule exception était india123 qui peut prendre 17 minutes pour être piraté. Le rapport suggère que de nombreuses personnes préfèrent également utiliser leur nom comme mot de passe. De plus, les noms du groupe « One Direction » et du club de football « Liverpool » ont également été mentionnés dans cette liste.

