Avis de santé indien pour un virus rare infectant les enfants

La grippe de la tomate – ainsi appelée en raison des cloques rouges douloureuses qu’elle produit – a jusqu’à présent été détectée chez plus de 100 enfants dans trois États depuis que le premier cas a été signalé le 6 mai.

Le ministère indien de la Santé a déclaré que le virus ne mettait pas la vie en danger, mais a publié cette semaine des directives de test et de prévention à tous les États, exhortant les parents à être très vigilants pour vérifier les symptômes de leurs enfants, le Times of India a rapporté.

Depuis, 26 autres cas ont été signalés dans l’État voisin du Tamil Nadu et à Odisha, à l’est, où des enfants âgés de neuf ans ont été infectés.

L’émergence d’une nouvelle infection virale rare qui touche les jeunes enfants a incité les autorités sanitaires indiennes à émettre un avis sanitaire après la découverte de plus de 100 cas dans le pays.

Alternativement, il pourrait s’agir d’une nouvelle variante de la maladie virale main-pied-bouche, une maladie infectieuse courante ciblant principalement les enfants âgés de un à cinq ans et les adultes immunodéprimés.

Plus vraisemblablement, le virus est une séquelle du chikungunya ou de la dengue, deux maladies virales transmises par les moustiques.

Les scientifiques tentent toujours d’identifier la cause de la route du virus. Cependant, ils disent “ce n’est pas lié au SARS-CoV-2 [Covid-19]”, malgré l’affichage de symptômes similaires, selon un article publié la semaine dernière dans Revue médicale britannique The Lancet.

Les symptômes comprennent la fatigue, les nausées, les vomissements, la diarrhée, la fièvre, la déshydratation, le gonflement des articulations, les courbatures et les symptômes courants de type grippal, ainsi que les cloques éponymes ressemblant à des tomates.

Les enfants courent un risque accru d’être exposés à la grippe de la tomate, car les infections virales sont courantes dans ce groupe d’âge et la propagation est susceptible de se faire par contact étroit.

Ils courent également un risque particulièrement élevé en utilisant des couches, en touchant des surfaces sales et en mettant des objets directement dans la bouche.

Cependant, les personnes âgées pourraient être mises en danger si l’épidémie n’est pas contrôlée et la transmission limitée.

“Compte tenu des similitudes avec la maladie pieds-mains-bouche, si l’épidémie de grippe tomate chez les enfants n’est pas contrôlée et prévenue, la transmission pourrait avoir de graves conséquences en se propageant également chez les adultes”, a déclaré l’article du Lancet.

La grippe de la tomate est une maladie spontanément résolutive, ce qui signifie qu’elle a tendance à se résoudre spontanément sans traitement.

Cependant, les responsables de la santé ont exhorté les gens à prendre des mesures de précaution pour empêcher la propagation de l’épidémie, notamment en isolant les cas suspects pendant cinq à sept jours après l’apparition des symptômes.

“La meilleure solution de prévention est le maintien d’une hygiène et d’une désinfection adéquates des nécessités et de l’environnement environnants, ainsi que d’empêcher l’enfant infecté de partager des jouets, des vêtements, de la nourriture ou d’autres articles avec d’autres enfants non infectés”, a déclaré l’article du Lancet. .