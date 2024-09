Avis de mise à jour urgent déjà publié pour tous les utilisateurs d’iPhone 16

Apple vient de sortir la série iPhone 16. Et maintenant, seulement trois jours après la mise en vente des téléphones, elle a déjà publié une mise à jour pour les quatre modèles, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Voici ce que nous savons.

Les nouveaux téléphones iPhone 16 ont déjà été mis à jour. AFP via Getty Images

Quels iPhones peuvent exécuter la nouvelle version iOS ?

Il n’y en a que quatre : iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Si vous possédez un autre iPhone, vous ne serez pas concerné.

C’est une petite mise à jour

Si petit qu’il ne prend pas beaucoup de place et ne mérite pas un nouveau numéro de version comme iOS 18.0.1, par exemple. Non, il s’agit toujours d’iOS 18. Mais alors que le logiciel préchargé sur les iPhones était iOS 18.0 avec le numéro de build 22A3351, la nouvelle mise à jour est iOS 18.0 avec un numéro de build à peine plus élevé : 22A3351.

Les notes d’Apple indiquent : « Cette mise à jour fournit des correctifs de bugs importants et des mises à jour de sécurité pour l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. »

C’est une petite mise à jour, pesant 466,4 Mo sur mon iPhone 16 Pro, qui a été téléchargée en 13 minutes environ.

Les notes continuent ainsi : « Pour plus d’informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles Apple, veuillez visiter ce site Web : support.apple.com/100100.”

Comme c’est souvent le cas avec ces versions, le site ne fournit pas de détails supplémentaires sur les problèmes de sécurité, au-delà de ceux spécifiés dans la version originale d’iOS 18. C’est habituel, car Apple aime que les mises à jour soient téléchargées et installées avant de dévoiler son jeu. Après tout, si Apple décrit les problèmes avant que de nombreuses personnes n’aient pu installer la mise à jour sur leur téléphone, cela laisse certains utilisateurs potentiellement vulnérables.

Bien que les précommandes et les ventes des nouveaux iPhone aient été importantes, signe peut-être d’un nouveau super-cycle, le nombre d’iPhones entre les mains des clients reste relativement faible. Apple va donc s’efforcer de mettre à jour son stock pour obtenir le dernier numéro de sortie.

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de toucher, avec des tapotements manqués, mais alors que l’on pensait initialement que ces problèmes ne concernaient que les modèles d’iPhone 16, il semble désormais que les modèles antérieurs aient également été touchés. On ne sait pas si les chiffres sont significatifs ou si cette mise à jour a résolu le problème, bien que les notes ne le mentionnent pas.

