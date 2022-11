Avis de maladie USA vs Iran pour les fans de football

Vous avez besoin de vous absenter du travail ou de l’école pour regarder le match USA contre l’Iran de demain ? Ne vous inquiétez pas, nous vous avons fourni quelques documents « officiels » pour excuser votre absence afin de ne rien manquer de l’action de la Coupe du monde.

Le match final du groupe B pour les deux nations a d’énormes implications, car le vainqueur sera assuré d’accéder aux huitièmes de finale. Un match nul rend les choses plus complexes, car il éliminerait les États-Unis, mais maintiendrait l’Iran en vie en fonction du résultat de le match Pays de Galles-Angleterre. À France 1998, l’Iran a battu les États-Unis en phase de groupes pour éliminer les États-Unis, donc ce match revanche pousse les fans de l’USMNT à la recherche d’une vengeance.

Téléchargez votre avis de maladie USA-Iran et vos absences excusées

C’est le plus grand match pour les hommes américains depuis plus de 8 ans, donc bien sûr de nombreux fans à travers le pays se rassembleront dans les bars, restaurants, parcs et autres espaces publics pour assister au match.

Donc, si vous avez besoin de quelque chose d’amusant pour vous sortir de vos responsabilités normales du mardi après-midi, téléchargez simplement les PDF ci-dessous, écrivez à votre nom et vous êtes prêt à partir !*

*World Soccer Talk n’est pas responsable des répercussions que vous pourriez subir en raison de votre absence au travail et/ou à l’école