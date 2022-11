Avis | De longues étendues du fleuve Mississippi se sont asséchées. Et après?

Le mois dernier, des niveaux d’eau record dans le fleuve Mississippi ont bloqué près de 3 000 barges – l’équivalent de 210 000 camions porte-conteneurs – sur la voie navigable intérieure la plus importante des États-Unis. Malgré le dragage frénétique, les agriculteurs n’ont pu déplacer que la moitié du maïs qu’ils avaient expédié à la même époque l’année dernière. Les livraisons de carburant, de charbon, de produits chimiques industriels et de matériaux de construction ont également été retardées dans tout le cœur du pays.

Ce fleuve critique et ses affluents – responsables du transport de plus de 17 milliards de dollars de produits agricoles et de 60 % de toutes les exportations américaines de maïs et de soja chaque année – sont frappés par la sécheresse depuis septembre, dans un contexte de pénurie mondiale de céréales et de flambée des prix alimentaires. Alors que les niveaux d’eau se rétabliront modestement cette semaine, grâce à un peu de pluie et de neige en amont, les prévisions à long terme restent sèches.

Les conditions sont encore pires dans le sud-ouest des États-Unis, où une sécheresse continue de 22 ans – maintenant la plus dure depuis 1 200 ans – a ratatiné les réservoirs du fleuve Colorado, mettant à rude épreuve l’approvisionnement en eau des fermes, des villes et de l’hydroélectricité du barrage Hoover. De l’autre côté de l’Atlantique, en Allemagne, des températures plus chaudes et des sécheresses plus longues ont rétréci le Rhin, rendant la navigation pénible sur une voie navigable responsable de jusqu’à 80 % du fret maritime du pays.

Des rivières comme celles-ci, des moteurs économiques, sont asséchées non seulement par le changement climatique, mais aussi par les villes à croissance rapide et les exploitations agricoles qui ont besoin de plus d’eau. L’agriculture est le plus grand consommateur d’eau douce et la demande alimentaire mondiale continue d’augmenter.