Avis de fumée émis pour l’Okanagan, la majeure partie de l’intérieur de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

La fumée a rempli l’air dans toute la vallée de l’Okanagan, et ce n’est pas seulement à cause du nouveau feu de forêt de Blue Mountain à l’ouest de Penticton.

Un bulletin de ciel enfumé a été émis pour la majeure partie de l’intérieur ainsi que le nord-est de la Colombie-Britannique

Selon l’avertissement du gouvernement provincial sur la qualité de l’air, la fumée est en grande partie due au transport à longue distance des incendies de forêt qui brûlent dans l’État de Washington et l’Oregon.

Un peu de fumée pourrait se dissiper dans certaines régions samedi après-midi alors qu’une dépression de niveau supérieur se déplace dans le sud de l’intérieur. Cependant, les conditions actuelles devraient persister dans la plupart des régions pendant la nuit.

“Pendant un feu de forêt, les conditions de fumée peuvent changer rapidement sur de courtes distances et peuvent varier considérablement d’heure en heure”, indique le bulletin.

La province exhorte les gens à être conscients que l’exposition à la fumée peut affecter votre santé. Les personnes souffrant de maladies préexistantes, d’infections respiratoires, y compris la COVID-19, les personnes âgées, les femmes enceintes et les nourrissons, les enfants et les personnes sensibles sont plus susceptibles de subir des effets sur la santé suite à l’exposition à la fumée.

Lorsque l’air est enfumé, il est conseillé de :

• Arrêtez ou réduisez votre niveau d’activité si la respiration devient inconfortable ou si vous ne vous sentez pas bien.

• Restez au frais et buvez beaucoup de liquide.

• Si vous souffrez d’asthme ou d’une autre maladie chronique, ayez toujours sur vous tout médicament de secours (à action rapide) et activez votre plan de soins personnel qui a été conçu avec votre médecin de famille.

• Assurez-vous que les enfants et les autres personnes qui ne peuvent pas s’occuper d’eux-mêmes suivent les mêmes conseils.

Brendan Shykora

qualité de l’airfumée de feu de forêt