BIG TIMBER — Les entreprises et les restaurants autour de Big Timber ont été contraints de limiter leurs opérations ou de fermer complètement leurs portes en raison d’une rupture d’eau le 17 octobre, qui laisse des établissements comme le Grand Hotel dans une situation difficile.

« Le Grand Hôtel est le plus ancien hôtel en activité dans l’État du Montana et, en raison de l’histoire de cet hôtel et de la taille de cette ville, il a toujours été la pierre angulaire de Big Timber », a déclaré jeudi la directrice générale Barbara Davis.

Le Grand Hôtel sert généralement le déjeuner et le dîner aux nombreux habitants qui font le succès de l’entreprise, en particulier à l’approche de l’hiver.

Actuellement, les sièges sont vides.

« C’est blessant. Toute la ville souffre en ce moment. C’est dur pour tout le monde », a ajouté Davis.

Le restaurant est vide depuis mardi, lorsqu’une équipe de construction de fibres optiques a accidentellement coupé une conduite d’eau. L’eau est de nouveau disponible, mais les autorités préviennent qu’elle pourrait rester compromise.

« La gravité de la situation s’est aggravée et la ville l’a mis en ébullition jusqu’au 24 octobre et à ce moment-là, nous en avons discuté, nous en avons parlé et pour la santé et la sécurité de nos clients, il n’y avait tout simplement pas d’autre choix que de fermer… il y a un grand risque à ouvrir et si vous ne faites pas quelque chose correctement, quelqu’un peut tomber malade et nous ne voulons pas nous assurer de maintenir nos normes très élevées… Mais nous perdrons beaucoup de revenus cette fois-ci. semaine », a déclaré Davis.

À quelques pâtés de maisons du Fort, l’impact de l’absence d’eau se fait sentir de plusieurs manières.

« Le plus gros effet que nous avons eu au début le premier jour, ce sont les toilettes. Nous sommes un dépanneur, donc les gens veulent s’arrêter et c’est ce qu’ils veulent, c’est une tasse de café et des toilettes, et nous n’avions ni l’un ni l’autre à leur offrir », « , a déclaré jeudi le directeur du Fort, Justin Cowell.

De plus, l’eau en bouteille s’envole des étagères des magasins, un article aussi précieux que de l’or pour les résidents de Big Timber.

« Je n’ai pas donné de chiffres sur l’augmentation réelle des ventes, mais cela représenterait probablement 10 fois assez facilement ce que nous vendrions normalement dans l’eau », a ajouté Cowell.

D’autres, comme Iron Star Pizza, ressentent également l’impact.

« Il faut beaucoup d’eau pour soutenir une communauté. On ne s’en rend compte que lorsqu’il n’y en a plus », a déclaré jeudi Justin Arlian, propriétaire d’Iron Star Pizza Company.

Il estime qu’une fermeture d’une semaine a « d’énormes répercussions ».

« Si c’était un jour, c’est comme ça. Un accord de sept jours dans notre entreprise, c’est sept jours de perte de revenus pour payer nos employés. Nos employés comptent sur les chèques de paie », a ajouté Arlian.

De retour au Grand, les 39 employés de l’hôtel sont toujours au travail, nettoyant en profondeur l’hôtel et le restaurant, entre autres tâches, répondant à l’adversité de la seule manière qu’ils connaissent.

« Le Grand est dur, les gens de Big Timber en général sont durs, et nous survivrons à cela. C’est un petit obstacle sur la route, nous nous rétablirons tous et la communauté se rassemblera, c’est déjà le cas », a déclaré Davis.