Avis de faire bouillir l’eau pour West Kelowna

Un avis sur la qualité de l’eau a été mis en place pour la ville de West Kelowna.

L’avis d’ébullition de l’eau englobe l’ensemble du réseau Lakeview-Rose Valley en raison de la présence de coliformes totaux.

L’avis sera en place jusqu’à nouvel ordre.

Consultez une carte à jour des zones touchées à westkelownacity.ca/waterquality.

La ville de West Kelowna traite l’eau du système avec du chlore, qui est efficace pour gérer les coliformes.

Cependant, l’eau est trouble, donc l’avis d’ébullition de l’eau est requis par mesure de précaution car il existe un risque que des bactéries, des protozoaires, des virus et d’autres micro-organismes se fixent sur les particules en suspension dans l’eau trouble, protégeant ainsi les micro-organismes du chlore.

Sous une zone d’avis d’ébullition de l’eau, tout le monde fait bouillir de l’eau, à gros bouillons, pendant une minute ou plus, avant de l’utiliser pour se brosser les dents, boire, faire du lait maternisé et de la glace, préparer des aliments et des boissons et laver des fruits et des légumes.

Les gens sont également encouragés à rechercher une source alternative sûre.

Une station-service en vrac à Shannon Lake et Asquith Roads fournit une source alternative sûre d’eau potable. Les clients peuvent utiliser gratuitement la station de remplissage sans contact pendant l’avis d’ébullition de l’eau. Apportez des bouteilles propres pour le remplissage. Le robinet est situé du côté Asquith Road de l’installation.

La Ville informera les résidents, par l’intermédiaire de son service de nouvelles électroniques, dès qu’elle sera en mesure d’annuler l’avis d’ébullition de l’eau.

