Avis de faire bouillir l’eau pour la région de Sunnyside/Pritchard à West Kelowna

Un avis d’ébullition de l’eau a été émis pour la zone de service Sunnyside/Pritchard à West Kelowna.

Elle est due à la présence de bactéries coliformes totales. La ville de West Kelowna continue de traiter l’eau du système avec du chlore, mais la turbidité dans le système reste également élevée.

En vertu d’un avis d’ébullition de l’eau, l’eau doit être portée à ébullition pendant une minute ou plus, ou une autre source d’eau salubre doit être utilisée pour se brosser les dents, boire, faire du lait maternisé et de la glace, préparer des aliments et des boissons et laver des fruits et des légumes.

La station-service en vrac de Shannon Lake et d’Asquith Roads fournit une source d’eau potable sûre et alternative. Les clients peuvent utiliser gratuitement la station de remplissage sans contact.

La ville informera les résidents via son service d’actualités électroniques dès qu’elle sera en mesure d’annuler l’avis.

