Avis de décès de Robert Gambles

En 1952, Robert Gambles est devenu professeur d’histoire à l’école Merchant Taylors, Crosby, à Liverpool, où il est resté pendant 31 ans. J’étais un élève de RHG – le personnel était généralement désigné par leurs initiales à l’époque – et j’étais légèrement en admiration devant lui. Il pouvait lâcher un sévère reproche si vous touchiez un point sensible. Mais je suis immensément reconnaissant à Robert, décédé à l’âge de 99 ans, en tant qu’enseignant chargé de guider et d’entraîner de nombreuses générations de garçons vers Oxford et ailleurs.

Bien qu’il ne soit pas un professeur excentrique de style History Boys, il était une force respectée à l’école. Comme nous l’avons convenu plus tard, il savait qu’il n’avait pas réussi à susciter en moi un enthousiasme pour l’histoire, mais il m’a aidé à étudier l’anglais à Oxford.

À la retraite, il a commencé une deuxième carrière, écrivant plus de 16 livres, dont beaucoup sur l’histoire du Lake District et ses noms de lieux, sur lesquels il est devenu une autorité reconnue. En 2013, il a publié Great Tales from British History et, en 2014, reflétant l’héritage de sa femme Hannemor, Espen Ash Lad: Folk Tales from Norway.

Lorsque Robert est né, il n’avait qu’un seul poumon pleinement fonctionnel et la vue dans un seul œil. Sa mère a été avisée de ne pas s’attendre à ce qu’il vive plus de cinq ans. Il est d’autant plus remarquable qu’il soit décédé deux mois avant son 100e anniversaire. Il est né à Woodville, Derbyshire, de William Gambles, un forgeron industriel, et d’Elizabeth (née Bennett), qui était domestique jusqu’à son mariage. Robert et ses deux sœurs sont la première génération de la famille à faire des études supérieures.

Jaquette du livre The Story of the Lake and Dales de Robert Gambles

Robert est allé au lycée Ashby-de-la-Zouch dans le Leicestershire, et de là, avec une bourse ouverte en histoire moderne, au St John’s College d’Oxford, au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Son premier poste d’enseignant professionnel était à King’s Ely, une école indépendante du Cambridgeshire. Là-bas, il a rencontré Hanna Hanssen-Lange (connue sous le nom de Hannemor), une fille au pair norvégienne, et ils se sont mariés en 1949. Leurs trois fils – Brian, Peter et Ian – ont tous fréquenté l’école de Merchant Taylors, avec Brian enseigné directement par son père. .

En 1983, Robert a pris sa retraite en Cumbria, vivant à Kendal. Il a rejoint le comité des Amis du Lake District, plaidant et faisant campagne pour la protection de l’environnement naturel. Sa passion pour le Lake District avait commencé bien des années auparavant. Il a apprécié la marche à pied toute sa vie active, en particulier avec Hannemor, avec qui il a été marié jusqu’à sa mort en 2008.

Robert a vécu de manière indépendante à Kendal jusqu’à peu après son 99e anniversaire, lorsqu’il a déménagé dans les Midlands pour se rapprocher de sa famille.

Il laisse dans le deuil ses fils, huit petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.