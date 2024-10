Avis de décès de Phil Lesh | Mort reconnaissant

Il est significatif que Phil Lesh, décédé à l’âge de 84 ans, ait affirmé que l’un de ses premiers souvenirs était d’avoir été stupéfait en entendant la Symphonie n°1 de Brahms. Lesh est devenu célèbre comme bassiste des Grateful Dead, mais sa formation classique et sa vaste gamme ses goûts musicaux lui ont permis d’aller bien au-delà des limites étroites traditionnelles de la guitare basse dans la musique rock.

Les Grateful Dead, formés à San Francisco en 1965, ont été les pionniers de leur propre style de musique d’improvisation, et le jeu de Lesh était suffisamment imaginatif pour leur permettre de se déplacer librement entre le rock, le blues et la country à travers des jams tentaculaires. Même leurs fans les plus fervents ont reconnu que leurs concerts pouvaient être des affaires aléatoires, alors que le groupe attendait l’inspiration. Mais lorsque cela s’est produit, les résultats ont été inoubliables.

Leurs performances live sont conservées dans de nombreux enregistrements officiels et sur d’innombrables cassettes bootleg, mais Live/Dead (1969) et le coffret So Many Roads (1965-1995) offrent des exemples de la longue extension du groupe, avec Introduction étendue de Lesh à Dark Star sur le premier, un moment marquant. Ses lignes de basse éloquentes et contrapuntiques étaient aussi distinctives et vitales pour le son du groupe que la guitare principale de Jerry Garcia.

Lesh a aidé à écrire plusieurs des chansons les plus connues des Dead. Sa pièce la plus personnelle est Boîte de pluie (extrait de l’album American Beauty de 1970), une ode mélancolique à son père mourant sur laquelle il a chanté le chant principal, avec des paroles de Robert Hunter. Mais il a également marqué des crédits pour l’écriture de chansons sur l’odyssée sur la route des Dead. Camionnage et Les Bleus de Cumberland.

Il a co-écrit et chanté sur Chaîne ininterrompue et Fierté de Cucamonga de l’album From the Mars Hotel (1974), a mis un cachet funk sur Passager de Terrapin Station (1977), et a été l’un des cerveaux derrière Saint-Étiennel’un des premiers favoris des concerts de Grateful Dead.

Phil Lesh, à droite, et Jerry Garcia en répétition avec les Grateful Dead à San Francisco, 1976. Photographie : Ed Perlstein/Redferns

Né à Berkeley, en Californie, Phil était le fils de Frank, un musicien amateur propriétaire d’une petite entreprise, et de son épouse, Barbara (née Chapman). Il était souvent pris en charge par sa grand-mère maternelle, Jewel « Bobbie » Chapman, une mélomane qui maintenait la radio à l’écoute des stations classiques. Comme Phil l’écrit dans son autobiographie Searching for the Sound: My Life With the Grateful Dead (2005) : « J’ai été éveillé au pouvoir de la musique très tôt dans ma vie grâce à la magie des émissions de radio et en écoutant mon père jouer, de mémoire, ses morceaux préférés au piano. Lesh a commencé à apprendre le violon et a joué avec le Young People’s Symphony Orchestra de Berkeley.

À 14 ans, il passe à la trompette, puis passe du lycée El Cerrito au lycée de Berkeley pour étudier l’harmonie. Il s’intéresse au free jazz et à l’avant-garde classique et, après de courts séjours au San Francisco State College et au College of San Mateo, s’inscrit à l’UC Berkeley.

Cependant, il abandonna de nouveau ses études pour étudier avec le compositeur expérimental italien Luciano Berio au Mills College d’Oakland (parmi ses camarades de classe se trouvait la future star du minimalisme, Steve Reich). Lesh a créé plusieurs de ses propres compositions et a essayé d’écrire avec Reich.

The Grateful Dead en 1970. De gauche à droite : Bill Kreutzmann, Ron ‘Pigpen’ McKernan, Jerry Garcia, Bob Weir, Mickey Hart et Phil Lesh. Photographie : IanDagnall Computing/Alay

En 1965, il rencontre Garcia, à l’époque mieux connu comme joueur de banjo bluegrass que comme guitariste électrique, et qui se produisait avec son groupe The Warlocks dans une pizzeria de Menlo Park dans la région de la baie de San Francisco. Lesh se souviendra avoir été frappé par la façon dont « une musique avec ce genre de franchise et de simplicité pouvait apporter un résultat esthétique et émotionnel comparable à celui des plus grandes œuvres lyriques ou symphoniques ».

L’histoire raconte que Garcia a immédiatement informé Lesh qu’il était le nouveau bassiste du groupe, ce à quoi Lesh a répondu : « Pourquoi pas ? Peu de temps après, le groupe a changé son nom pour Grateful Dead. Peut-être décomplexé parce qu’il n’avait jamais joué de la basse auparavant, Lesh a abordé l’instrument dans le même esprit que d’autres innovateurs des années 1960 tels que Jack Bruce de Cream, John Entwistle des Who et Jack Casady de Jefferson Airplane.

La carrière colorée des Dead s’est terminée avec la mort de Garcia en 1995, un an après leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame. Mais les membres du groupe s’étaient fréquemment lancés dans des projets en dehors du groupe et continuaient de le faire.

En 1975, Lesh s’était associé au spécialiste de l’électronique Ned Lagin et à divers musiciens californiens sur l’album expérimental Pierres de mer. En 1998, il rejoint ses camarades survivants des Dead, Bob Weir et Mickey Hart, ainsi que le claviériste parfois Dead Bruce Hornsby, dans les Other Ones, qui se rebaptiseront plus tard les Dead.

Phil Lesh en 2007. Photographie : Matt Sayles/AP

La même année, Lesh, qui souffrait d’hépatite C chronique, a subi une greffe du foie. Complètement rétabli, il a ensuite travaillé avec son propre groupe, Phil Lesh and Friends. Celui-ci avait connu une brève incarnation en 1994 avec Garcia, mais à partir de 1999, il est devenu un groupe tournant de musiciens comprenant des membres de Phish, Little Feat, Allman Brothers Band et Jefferson Airplane.

De 1999 à 2003, une version du groupe appelée Phil Lesh Quintet est devenue son incarnation la plus permanente, et ils ont enregistré quelques albums live et l’album studio There and Back Again (2002). En 2008, le groupe a été complété par Weir et Hart pour un concert de soutien à la campagne présidentielle de Barack Obama.

Le groupe s’est également produit au Terrapin Crossroads, un restaurant et salle de concert ouvert par Lesh à San Rafael, en Californie, en 2012, où les fils de Lesh, Grahame et Brian, tous deux musiciens, jouaient souvent avec le groupe house. En 2009, Lesh et Weir s’étaient réunis dans Furthur, un sextet jouant de la musique par ou dans l’esprit des Grateful Dead.

Lesh a rejoint le batteur de Weir, Hart et Grateful Dead, Bill Kreutzmann, en 2015 pour trois concerts au stade Soldier Field de Chicago, présentés sous le titre Fare Thee Well: Celebrating 50 Years of the Grateful Dead.

En 2006, Lesh avait subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate, la maladie qui avait tué son père. En 2015, il a révélé qu’il avait été opéré d’un cancer de la vessie.

Il laisse dans le deuil son épouse, Jill, avec qui il a formé la Unbroken Chain Foundation pour soutenir les œuvres caritatives de musique, d’éducation et d’environnement, Grahame et Brian, ainsi qu’un petit-fils.