Avis de décès de Maxi Jazz

Maxi Jazz, décédé à l’âge de 65 ans, était l’un des membres fondateurs du groupe britannique Faithless. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, ils sont devenus l’un des plus grands noms de la musique de danse électronique, créant des compositions rave mondialement populaires telles que Insomnia, Dieu est un DJ et Nous venons 1.

Chanteur et parolier charismatique du groupe, Jazz était une présence nerveuse, presque béate sur scène, capable de tenir des foules énormes dans la paume de sa main juste avec le regard de son œil ou en sauter sur place avec un doigt en l’air.

Comme l’a reconnu sa collègue fondatrice de Faithless, Sister Bliss, il a également «donné un sens et un message» à la musique de type transe qu’elle a créée au cours de leurs années de base entre 1995 et 2011. Contrairement à certaines offres vocales associées à la culture de la danse, les mots de Jazz fréquemment fait preuve d’une conscience sociale qui stimule l’esprit aussi bien que le corps.

Il est né Maxwell Fraser à Brixton, au sud de Londres, et a été élevé par ses parents jamaïcains dans la ville voisine de West Norwood, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il a pris son nom de scène en tant que DJ dans les clubs londoniens dans la vingtaine, travaillant également sur des stations de radio pirates telles que LWR.

En 1984, il crée Soul Food Cafe, un collectif hip-hop basé à Brixton, extrayant des sons de sa vaste collection de vinyles sur lesquels de jeunes rappeurs londoniens prometteurs seraient chargés de fournir des voix. “Je leur donnais une cassette de beats et je disais ‘Va et écris quelques mots…’ il s’est souvenu. “[But] trois mois plus tard, vous n’avez pas vu ce gamin, et soit sa petite amie est enceinte, soit il va devoir aller au tribunal, soit il y a des conneries, et il n’a pas écrit les paroles. Donc c’était comme: ‘Si je ne commence pas à écrire des paroles [myself] ici, je n’irai jamais nulle part », et c’est pourquoi j’ai commencé à écrire des mots.

Faithless en 1998 : Maxi Jazz, au centre, Sister Bliss, à droite, et Dave Randall, guitariste du groupe entre 1996 et 1999. Photographie : Paul Bergen/Redferns

Avec Jazz maintenant à l’avant-plan, Soul Food Cafe a sorti trois EP sur son propre label Namu Records, en tournée avec de grands groupes tels que Jamiroquai et Soul II Soul. Mais leur succès a été limité et ils se sont dissous au milieu des années 90, ouvrant la voie à Jazz, alors à la fin de la trentaine, pour former Faithless avec ses compatriotes londoniens Sister Bliss (Ayalah Bentovim), Rollo (Rowland Armstrong) et Jamie Catto (qui est resté avec le groupe jusqu’en 1999) – tous environ 10 ans son cadet.

Avec Bliss fournissant les mélodies et Rollo les remixes et la production, Jazz a proposé des paroles qui atteignaient parfois des sommets poétiques. “Je commençais généralement à écrire la nuit, et la plupart des mots qui sortaient au début étaient des ordures – des choses que vous ne montreriez même pas à votre mère”, a-t-il déclaré. “Mais alors cela cesserait de venir de votre tête et commencerait à apparaître de votre cœur, et c’est là que ça s’est bien passé.”

Le premier album de Faithless, Reverence, sorti en 1996, comprenait les singles Salva Mea (avec des voix invitées de Dido, sœur de Rollo) ainsi que Insomnia. Les deux ont été joués sans relâche sur la scène rave d’Ibiza et se sont ensuite vendus à plus d’un million d’exemplaires chacun au Royaume-Uni, plaçant instantanément le groupe à l’avant-garde d’un engouement pour la musique de danse électronique. Insomnia a atteint la troisième place du classement des singles et est devenu populaire presque partout en Europe continentale, en tête des classements en Finlande, en Norvège et en Suisse.

En tournée pendant plus d’un an après, Faithless est revenu pour faire son deuxième album, Sunday 8PM (1998), qui contenait God Is a DJ, une célébration du pouvoir de guérison semi-religieux de la piste de danse. Désormais une force majeure de la culture club à travers le monde – ainsi que sur la scène musicale au sens large – ils ont suivi en 2001 avec leur troisième album, Outrospective, avec le single britannique n ° 3 We Come 1, avec les lignes d’ouverture mémorables de Jazz: ” Toutes les saveurs subtiles de ma vie sont devenues / Graines amères et feuilles empoisonnées sans toi ». Leurs engagements live implacables comprenaient une performance sur la scène pyramidale de Glastonbury en 2002, suivie de tournées mondiales tentaculaires après la sortie de leur quatrième album, No Roots (2004), puis une compilation des plus grands succès en 2005, qui ont toutes deux atteint le numéro 1. en Grande-Bretagne.

Jazz a apprécié l’expérience live – “Je trouve les studios difficiles mais les performances faciles”, a-t-il déclaré. Mais en 2006, il était proche de l’épuisement professionnel et, Bliss et Rollo ayant récemment eu des enfants, le groupe a décidé d’appuyer sur le bouton pause après le cinquième album studio, À tous les nouveaux arrivants (2006).

Le single Insomia , inclus sur le premier album de Faithless, Reverence (1996), s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires au Royaume-Uni

Après une pause de quatre ans, le prochain album de Faithless, La danse, a atteint la deuxième place au Royaume-Uni en 2010, propulsé à la première place par les Rolling Stones. Il y a eu une autre apparition à Glastonbury cette année-là, ainsi que des concerts dans des stades à travers l’Europe, avant que Jazz ne fasse une dernière projection à la Brixton Academy en 2011 qui a été diffusée en direct dans les cinémas à travers l’Europe. Bliss et Rollo ont continué en tant que Faithless 2.0, et bien que Jazz les ait brièvement rejoints pour des performances en direct en 2015 et 2016, ils sont restés une équipe de deux personnes (avec des invités) depuis.

Après Faithless, Jazz a créé son propre groupe plus traditionnel, les E-Type Boys, jouant un mélange de compositions autodidactes de blues, de funk, de soul, de jazz et de reggae qui mettaient en valeur sa virtuosité jusque-là cachée à la guitare. Ils ont fait de nombreuses tournées, notamment avec UB40.

Sans prétention, toujours poli et bavard divertissant et enthousiaste, Jazz avait une nature paisible et amicale qui était guidée par un intérêt de longue date pour le bouddhisme, faisant de lui une figure bien-aimée dans le monde de la musique et au-delà.

Intéressé par les voitures depuis son enfance, à la fin des années 90, il a obtenu une licence qui lui a permis d’utiliser sa nouvelle richesse pour participer à divers événements de voitures de tourisme. “La plupart des courses que j’ai faites étaient contre des pilotes professionnels, donc vous n’avez aucune chance – mais c’était tellement satisfaisant”, a-t-il déclaré. “J’ai terminé 14e et j’ai frappé l’air.” Fan du club de football Crystal Palace, il a été nommé en 2012 directeur associé à Selhurst Park, où il était une présence affable et bien informée dans la salle de conférence les jours de match.

Plus tard, il passa souvent une partie de l’hiver britannique en Jamaïque, où il avait un petit studio dans l’ancienne maison de sa mère.