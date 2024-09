Avis de décès de Kris Kristofferson

Superstar américaine pas comme les autres, Kris Kristofferson, le légendaire auteur-compositeur, interprète et acteur de country western, est décédé. Un porte-parole de la famille a annoncé que Kristofferson était décédé samedi à son domicile de Maui.. Il avait 88 ans.

Peu de carrières sont aussi ancrées dans la légende que celle de Kristofferson. Il était une mouche sur le mur qui a regardé Bob Dylan enregistrer Blonde sur blonde en tant que concierge chez Columbia Records et a posé un hélicoptère dans le jardin de Johnny Cash. Mais n’importe lequel des moments monumentaux de la carrière de Kristofferson équivaudrait au plus grand moment de tous les autres. Né à Brownsville, au Texas, le 22 juin 1936, Kristofferson a été élevé pour une carrière militaire, mais il s’est vite rendu compte qu’aucune carrière ne pouvait le contenir. Après que la famille se soit installée en Californie, il a fréquenté le Pomona College et a commencé à publier des nouvelles dans L’Atlantique. Parallèlement, son équipe de Rugby apparaît dans Sports illustréset il était un boxeur amateur des Golden Gloves. Kristofferson est devenu boursier Rhodes et a étudié la littérature à l’Université d’Oxford. Après Oxford, il rejoint l’armée en 1960, devient pilote et atteint le grade de capitaine.

Il a quitté l’armée en 1965 et a déménagé à Nashville, travaillant comme concierge et pilote d’hélicoptère pour des plates-formes pétrolières. Nettoyant le sol de Columbia Records, il a regardé Dylan enregistrer Blonde sur blonde et a commencé à prendre la musique plus au sérieux. Son premier album, années 1970 Kristoffersoncomprenait sa chanson révolutionnaire, « Me And Bobby McGee », qui est devenue un numéro no. 1 coup sûr pour Janis Joplin. Plus tard cette année-là, Kristofferson a mis à profit ses compétences de pilote et a posé un hélicoptère dans le jardin de Johnny Cash pour attirer son attention. Cash a décidé d’enregistrer « Sunday Mornin’ Comin’ Down » et Kristofferson remporterait le titre d’auteur-compositeur de l’année aux CMA Awards. En 1971, Kristofferson sera nominé pour quatre Grammys, dont celui de la chanson de l’année et de la meilleure chanson country, pour « Bobby McGee » et « Help Me Make It Through The Night ».

Voici Marilyn Manson et Dennis Quaid chantant une chanson de Kris Kristofferson avec Kris Kristofferson

Filmer avec Bradley Cooper Une étoile est née scènes avant le tournage de Kris Kristofferson à Glastonbury

Dire que la production d’enregistrement de Kristofferson a été prolifique serait un euphémisme. À la fin des années 70, il avait sorti plus de 10 albums, dont la bande originale de Une étoile est néeson Blockbuster de 1976 mégawatts co-dirigé par Barbra Streisand, qui lui a valu un Golden Globe. La bande sonore de Une étoile est née a passé six semaines au no. 1 sur Panneau d’affichage. Au milieu des années 80, il forme le supergroupe de musique country The Highwayman avec Willie Nelson, Johnny Cash et Waylon Jennings. Le quatuor a sorti trois albums entre 1985 et 1995.

La transition de Kristofferson vers le cinéma a été tout aussi charmante. Il fait ses débuts dans Maniac de Dennis Hopper Dernier film en 1971, il décroche rapidement son premier véritable rôle dans Brochet Ciscoface à Gene Hackman, Karen Black et Harry Dean Stanton. Bientôt, il commença à travailler avec le légendaire auteur occidental Sam Peckinpah. Il a incarné l’un des hors-la-loi les plus emblématiques d’Occident pour le réalisateur dans Pat Garrett et Billy le Kidle chef-d’œuvre sous-estimé de Peckinpah qui allait devenir un filigrane du genre. Pour sa part, en tant que Billy the Kid, Kristofferson utilise son charisme naturel de rockstar pour définir le modèle du méchant occidental moderne, aussi irrésistiblement cool que sadiquement perfide. Kristofferson a continué avec Peckinpah Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia et Convoi.

« Eh bien, Sam m’a demandé de venir lui parler. Sam Peckinpah. Quand j’y montais, c’était un peu intimidant. Il lançait des couteaux sur une petite porte en bois qu’il avait dans son bureau, une vieille porte en bois », a déclaré Kristofferson. Club AV en 2010. « Et il y jetait des couteaux et les plantait. Et je ne sais pas s’il faisait ça pour attirer mon respect ou mon attention, mais de toute façon, il a fini par me mettre dedans. Et bon sang, c’était vraiment l’un des réalisateurs que je respectais le plus à l’époque. Cela s’est bien passé.

Les sommités espérant travailler avec Kristofferson ne manquaient pas. Paul Mazursky l’a engagé Blume amoureux. Pour son premier grand travail en studio, Martin Scorsese l’a choisi pour incarner l’intérêt amoureux de Alice ne vit plus ici. Michael Cimino a inclus Kristofferson dans son chef-d’œuvre de cratère en studio La porte du paradis.

À mesure que les rides sur son visage se creusaient et que sa voix grave devenait de plus en plus rauque, il devint un vieil homme d’État vieilli dans le monde. Lame trilogie. Mais son rôle le plus important est celui de point central du film de John Sayles. Étoile solitaireincarnant un shérif mort au passé louche. « Kris Kristofferson n’est pas seulement originaire du Texas ; il vient de la frontière », a déclaré Sayles Club AV l’année dernière. « Il venait d’une famille de militaires. Il vivait dans la région de Brownsville. Matamoros, cette zone. Je ne l’ai jamais vu jouer un très méchant, mais il a cette voix et cette présence.

Il y avait peu de choses que Kris Kristofferson n’avait pas faites au cours de ses 88 ans. Il a animé le 24ème épisode de Samedi soir en direct et a chanté son tube « Help Me Make It Through The Night » avec Miss Piggy sur Le spectacle des marionnettes. Tout au long de sa carrière, il a remporté quatre Grammys, dont un Lifetime Achievement Award en 2014.

Kristofferson a eu huit enfants issus de trois mariages. Après avoir divorcé de sa chanteuse Rita Coolidge, avec qui il avait enregistré plusieurs disques, il épousa Lisa Meyers en 1983. Il laisse dans le deuil Meyers, ses huit enfants et sept petits-enfants.