Avis de décès de Gianluca Vialli

Gianluca Vialli, décédé d’un cancer du pancréas à l’âge de 58 ans, est devenu le premier Italien à diriger un club de football anglais de haut niveau lorsqu’il a pris ses fonctions à Chelsea en 1998, les guidant vers les trophées de la FA Cup, de la League Cup et de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne. Cependant, on se souviendra mieux de lui pour sa carrière de joueur d’attaquant dynamique, intelligent et polyvalent à la Sampdoria et à la Juventus, ainsi qu’en Italie, avec qui il a remporté 59 sélections entre 1985 et 1992.

Au cours d’un long séjour à la Sampdoria dans les années 80 et au début des années 90, Vialli a remporté diverses distinctions, dont la Ligue italienne et la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe, mais c’est lors de son séjour plus tardif et plus court à la Juventus qu’il a atteint les plus hauts sommets, commandant le côté à un titre de Ligue des champions en 1996.

Passant à Chelsea immédiatement après, il est devenu une figure très appréciée dans l’ouest de Londres, passant de joueur à joueur-manager puis uniquement à manager – jusqu’à ce que, dans la tradition moderne de Chelsea, il soit limogé alors qu’il était encore en plein essor. Un an a suivi en tant que manager de Watford, après quoi il a décidé de se concentrer sur d’autres intérêts, y compris le travail à la télévision et un travail en coulisse avec l’équipe nationale italienne.

Gianluca Vialli joue pour Chelsea contre Manchester United en 1996. Photographie : Clive Brunskill/Getty Images

Vialli avait un passé exceptionnellement riche pour un footballeur. Né à Crémone dans le nord de l’Italie, il a grandi avec ses quatre frères et sœurs aînés dans un immense château du XIVe siècle du village de Belgioioso, non loin de Milan, qui avait été acheté par son père, un millionnaire autodidacte.

En 1980, à l’âge de 16 ans, il a signé pour son club local, Cremonese, dans le troisième niveau de la ligue, et quatre ans plus tard, il a été acheté par l’équipe génoise de Serie A Sampdoria, qui l’a jumelé à Roberto Mancini. Ensemble, ils sont devenus connus comme les «jumeaux de but» pour leurs exploits de buteur, alors que la Sampdoria, qui n’avait rien gagné de notable jusque-là, est soudainement devenue une force dans le jeu italien.

Gianluca Vialli joue pour la Sampdoria contre Barcelone lors de la finale de la Coupe d’Europe à Wembley en 1992. Photographie : Colorsport/Rex/Shutterstock

La première médaille de vainqueur de Vialli est survenue en Coupe d’Italie en 1985, et sous la direction de l’entraîneur yougoslave Vujadin Boškov, il a remporté deux autres finales de coupe, en 1988 et 1989, avant de participer à la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe 1990, une victoire 2-0 contre Anderlecht. dans lequel il a marqué les deux buts dans le temps supplémentaire.

Cette année-là, Vialli a également participé à la finale de la Coupe du monde 1990 en Italie. Il a été abandonné après avoir raté un penalty lors du deuxième match contre les États-Unis, mais est revenu pour la demi-finale de l’Italie contre l’Argentine, qu’ils ont perdue aux tirs au but.

Un an plus tard, la Sampdoria a remporté le championnat de Serie A pour la première et unique fois, terminant avec cinq points d’avance sur Internazionale à la fin de la saison 1990-91, en partie grâce aux 19 buts de Vialli en tant que meilleur buteur de la ligue. Qualifiés pour la Coupe d’Europe, ils ont atteint la finale à Wembley en 1992, mais ont perdu 1-0 contre Barcelone dans le temps supplémentaire, Vialli manquant de manière inhabituelle trois bonnes occasions avant que Ronald Koeman ne marque le vainqueur.

Le capitaine de la Juventus, Gianluca Vialli, remporte la coupe de la Ligue des champions après sa victoire contre l’Ajax à Rome en 1996. Photographie : John Sibley/Action Images/Reuters

Peu de temps après, il a accepté une offre de rejoindre la Juventus pour un montant record de 12,5 millions de livres sterling, marquant la fin de la grande ère de réussite de la Sampdoria. À Turin, il a remporté la Coupe UEFA 1993 lors de sa première saison, puis, sous un nouveau manager, Marcello Lippi, a été capitaine de l’équipe pour un doublé du championnat italien 1994-95 et de la Coupe d’Italie, créant une autre formidable combinaison de buts avec Fabrizio Ravanelli en une équipe qui comptait également Roberto Baggio, Alessandro Del Piero et Andreas Möller.

Le couronnement de son séjour de quatre ans à la Juventus a été la victoire en finale de la Ligue des champions 1996 au Stadio Olimpico de Rome, où il a soulevé le trophée en tant que capitaine après une victoire aux tirs au but contre l’Ajax.

À ce moment-là, au début de la trentaine, Vialli a décidé de passer définitivement en Premier League avec Chelsea. Il est rapidement devenu une présence populaire à Stamford Bridge, aidé par son excellente maîtrise de l’anglais et l’utilisation d’expressions familières, ainsi que par son aura suave mais sympathique.

Gianluca Vialli en tant que joueur-manager de Chelsea avec son capitaine Dennis Wise en 1998, après la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne contre le VfB Stuttgart à Stockholm, en Suède. Photographie : Ben Radford/Allsport

Il a remporté la FA Cup 1997 lors de sa première année au club, mais a été limité à cinq minutes du banc lors de la victoire 2-0 contre Middlesbrough en finale, et pendant la majeure partie de son temps sous la direction de Ruud Gullit, il a trouvé sa place dans le côté était à peine garanti.

Lorsque Gullit a été limogé de manière inattendue au début de 1998, Vialli a pris la relève en tant que joueur-manager, distribuant des verres de champagne dans le vestiaire avant son premier match en charge, une victoire en demi-finale retour de la Coupe de la Ligue contre Arsenal. Cela les a menés à la finale, où ils ont de nouveau battu Middlesbrough 2-0.

Après avoir décroché ses premiers honneurs en tant que manager quelques semaines après sa prise en charge, Vialli a également hérité d’une position décente dans la Coupe des vainqueurs de coupe européenne, emmenant son équipe des quarts de finale à la finale et battant Stuttgart 1-0 à Stockholm pour devenir, au fois, le plus jeune manager à avoir remporté un concours européen.

La troisième position en Premier League à la fin de la saison 1998-99 suivante était la meilleure performance de Chelsea dans l’élite depuis 1970, et après avoir démissionné en tant que joueur pour se concentrer uniquement sur la gestion, à la fin de 1999-2000, il avait dirigé à une victoire en finale de la FA Cup contre Aston Villa et à la cinquième place de la ligue. Cependant, seulement cinq matchs après le début de la campagne suivante, le club s’est dispensé de ses services.

La décision ultérieure de Vialli de gérer Watford, qui venait de quitter la Premier League, n’a pas été aussi réussie. Après une saison au cours de laquelle le club a terminé 14e de la première division, il a été limogé, provoquant un long différend juridique sur des paiements substantiels qui, selon lui, étaient dus pour le reste de son contrat.

Après avoir quitté la direction, Gianluca Vialli est devenu analyste de télévision et a occupé un poste dans les coulisses de l’équipe nationale italienne. Photographie : Bloomberg/Getty Images

Cela a suffi à le dissuader définitivement de diriger, et il a plutôt travaillé comme analyste et commentateur de télévision, principalement pour Sky Italia. Il a également créé une société d’investissement dans le sport, Tifosy, et a été nommé en 2019 chef de la délégation de l’équipe d’Italie sous la direction de son ami Mancini, un poste dans les coulisses qu’il a occupé jusqu’à sa mort à Londres, où il vivait depuis l’époque de Chelsea. .

Il laisse dans le deuil sa femme, Cathryn White-Cooper, qu’il a épousée en 2003, deux filles, Olivia et Sofia, sa mère, Maria Teresa, ses frères, Nino, Marco et Maffo, et sa sœur, Mila.