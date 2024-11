Avis de décès de Benoît Rubbra | Peinture

Mon ami Benoît Rubbradécédé à l’âge de 86 ans, était un portraitiste qui s’est ensuite tourné vers l’abstraction.

Au fil des années, il reçut des commandes pour peindre plus de 200 portraits, dont celui du prince Charles, qui lui fit trois séances au palais de Kensington (1983), de la poète Ursula Vaughan Williams (1984), du compositeur Howard Ferguson (1985) et du pionnier chirurgien cardiaque Sir Terence English (1997).

Il était particulièrement recherché pour les portraits d’enfants et a écrit des livres pédagogiques sur le portrait, notamment Painting Children en 1992.

Benoît Rubbra en 2017

Le passage de Benedict à la peinture abstraite a été inspiré par les arrière-plans inhabituels qu’il a créés pour que ses modèles puissent être peints. Finalement, il s’est davantage intéressé aux décors qu’aux portraits et a passé la majeure partie du reste de sa carrière, à partir de 2000 environ, à les développer.

Benedict est né à High Wycombe, Buckinghamshire, le deuxième fils d’Edmund Rubbra, compositeur, et de son épouse, Antoinette (née Chaplin), violoniste. La famille vivait dans la simplicité rurale dans un cottage du village voisin de Speen, sans électricité, sans chauffage central ni eau courante. Benedict a connu des difficultés académiques à l’école du Christ’s Hospital dans le West Sussex, mais a révélé une passion pour l’art qu’il a peut-être hérité de son arrière-grand-père, la belle époque. l’artiste Charles Chaplin.

Il a ensuite étudié à la Slade School of Art de Londres, après quoi il a passé une décennie à enseigner la perspective et le dessin d’après nature à l’école d’art de High Wycombe, en combinaison avec un jour par semaine à l’Oxford Polytechnic et d’autres enseignements à temps partiel au New College Prep. école à Oxford.

En 1964, il épousa Tessa Gavin, une potière. Ils ont eu deux enfants, Tobias et Tabitha, puis ont emménagé dans la maison d’enfance de Benedict à Speen, où il a construit une annexe pour sa mère et un atelier/galerie, s’installant comme portraitiste. Bien que la plupart de ses portraits aient été détenus par ceux qui les avaient commandés, il a organisé des expositions biennales de son travail et, en 1998, une rétrospective de sa peinture a eu lieu au musée du comté d’Aylesbury.

En 2001, Tessa et lui s’installent dans le Devon, et c’est alors qu’il commence réellement à développer ses peintures abstraites, les exposant à Exeter.

Il laisse dans le deuil Tessa et leurs deux enfants.