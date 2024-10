Avis de décès d’Anwar Hussein | Photographie

Le photographe Anwar Hussein, décédé à l’âge de 85 ans, a contribué à transformer l’image publique de la famille royale britannique : d’une image distante et inconnaissable à quelque chose de plus humain. Ses photographies seront également à jamais synonymes de la brève vie de Diana, princesse de Galles, mais son œuvre était bien plus que cela.

Hussein est originaire de ce qui est aujourd’hui la Tanzanie, mais sa carrière a véritablement débuté au Royaume-Uni à la fin des années 1960, et son talent lui a valu des commandes de portraits des dieux de la pop et du rock des années 70 : Marc Bolan, Elton John, David Bowie, Mick. Jagger et Freddie Mercury. Bientôt, Hussein comprit qu’il avait besoin d’un nouveau défi. Il voulait enregistrer quelque chose de plus historique, de plus durable, et il a jeté son dévolu sur la famille la plus exclusive du monde : la Maison Windsor.

En tant que musulman d’origine africaine, Hussein s’est heurté à de nombreux obstacles institutionnels et culturels. À l’époque, le look préféré d’un photographe royal était rasé de près, avec un dos et des côtés courts et un blazer. Hussein était barbu, portait les cheveux longs et préférait une veste en cuir et des bottes de cowboy. Le fait que l’entourage royal soit sceptique et lui répète souvent qu’il n’a aucune chance le rend d’autant plus déterminé. Il lui fallait pénétrer dans la clique et amener la contre-culture au sein de l’establishment.

Anwar Hussein lors du lancement de l’exposition Princess Diana : Accredited Access à Dockside Vaults, Londres, en mai de cette année. Photographie : PA Images/Alay

Il a étudié les photographies officielles et les a trouvées trop posées et artificielles, sachant que s’il combinait les techniques de photojournalisme qu’il avait perfectionnées en Afrique et dans les rues du Londres swing des années 60 avec son expérience auprès des divas du cinéma et de la musique, il pourrait montrer aux Windsor. sous un nouveau jour.

Lorsqu’il couvrait des événements royaux pour les médias, il utilisait un objectif plus long pour ne pas être intrusif, ce qui permettait à ses sujets de se détendre. Les images franches et naturalistes qui en ont résulté ont capturé des moments entre deux poses, comme la reine Elizabeth II rassemblant ses corgis à l’aéroport d’Aberdeen en 1974. Elles l’ont également attiré l’attention d’un palais de Buckingham qui tenait à montrer la famille royale sous un jour plus moderne et plus moderne. manière pertinente.

À la fin de 1976, Hussein avait gagné la confiance de la reine et du prince Charles et il fut invité à parcourir le monde pour documenter les tournées royales en Afrique, au Canada et en Nouvelle-Zélande.

La reine Elizabeth II à l’aéroport d’Aberdeen rassemblant ses corgis en 1974. Photographie : Anwar Hussein/Getty Images

Plus l’accès de Hussein était grand, plus les images étaient intimes et plus l’intérêt du public devenait grand. Puis Lady Diana Spencer a fait irruption sur la scène et la folie royale s’est installée. Hussein l’avait déjà photographiée lors d’événements sociaux, mais après ses fiançailles avec le prince Charles en 1981, la relation symbiotique entre la princesse et le photographe a commencé.

Le travail sensible de Hussein a contribué à propulser Diana à devenir la femme la plus photographiée au monde, et il a capturé certaines des photographies les plus mémorables et les plus importantes de la « princesse du peuple ». Il était présent lorsqu’elle a serré la main d’un patient atteint du sida à Londres en 1987, un moment marquant dans la lutte contre la maladie. Il l’a photographiée berçant un enfant en phase terminale dans un hôpital de cancérologie de Lahore en 1996, une image de compassion palpable et la photographie préférée de Diana, même si elle a été bouleversée d’apprendre que l’enfant est décédé peu de temps après.

Alors que son mariage se désintégrait, Diana a utilisé le pouvoir de la photographie pour exprimer son malheur et son isolement. Cela a été incarné par la photo mémorable de Hussein en 1992, montrant Diana assise seule devant le Taj Mahal, un bâtiment qui symbolise l’amour durable.

« Elle montrait ses humeurs dans la façon dont elle s’habillait », a déclaré Hussein – et jamais autant que lorsqu’elle portait sa robe de « vengeance » lors d’une soirée Vanity Fair à la Serpentine Gallery en 1994. C’était le même jour qu’un documentaire d’ITV révélait que son ex-mari avait admis avoir commis l’adultère. Elle avait acheté la robe Christina Stambolian trois ans plus tôt, mais l’avait d’abord jugée trop risquée pour une femme dans sa position. Ce soir-là, Hussein était là pour la capturer « ressemblant à un million de dollars ».

Hussein a été dévasté par la mort de Diane. Ils étaient devenus amis et elle se confiait souvent à lui. Dans un avion privé, alors qu’elle fréquentait le chirurgien Hasnat Khan, Diana a interrogé le photographe sur son mariage interreligieux (Hussein avait épousé en 1978 Caroline Morgan, qui travaillait dans l’édition) et sur l’Islam.

Hussein a écrit et contribué à de nombreux livres sur les Windsor et, en 2021, son exposition de photographies à succès, Princess Diana: Accredited Access (qui comprenait des œuvres de ses deux fils, Samir et Zakir, qui ont tous deux suivi ses traces), a été lancée en 2021. Los Angeles et a fait une tournée mondiale, pour terminer à Londres en 2024.

Hussein est né à Chunya dans ce qui était alors la colonie britannique du Tanganyika, le quatrième des cinq enfants de Mohamed Hussein et Sardar (née Begum). La famille a déménagé à Mwanza, sur les rives du lac Victoria, où son père travaillait comme fonctionnaire pour le gouvernement britannique. Là, Hussein a fréquenté l’école publique indienne locale, mais l’éducation n’était pas pour lui et il l’a quitté à 16 ans. Au lieu de cela, sa passion était pour l’appareil photo qu’il avait emprunté à son frère aîné, Akhtar, qui possédait un petit magasin de photographie dans la ville. Hussein s’est formé lors de voyages dans les plaines du Serengeti, où il a photographié la faune.

David Bowie par Anwar Hussein. Photographie : Anwar Hussein/Getty Images

Voulant gagner sa vie en tant que photographe, il a commencé à vanter ses mérites et, au début de la vingtaine, les Nations Unies lui ont demandé de documenter la crise humanitaire en République du Congo, où le conflit faisait rage après son indépendance de la Belgique. Le travail là-bas a consolidé son amour pour le photojournalisme et il a décidé de déménager au Royaume-Uni pour poursuivre son rêve.

Arrivé en 1963, Hussein eut d’abord du mal à trouver du travail et un logement. Depuis un petit appartement de Notting Hill, il a vécu au jour le jour jusqu’à sa percée en 1968. Il documentait une manifestation contre la guerre du Vietnam devant l’ambassade américaine à Londres lorsqu’il a photographié un policier arraché de son cheval. Il savait qu’il avait un superbe plan et s’est précipité vers le Daily Mail, où il les a persuadés de développer le film. Le résultat est apparu en première page le lendemain.

Il est ensuite embauché pour couvrir des événements d’actualité et des festivals de musique, et il commence à réaliser des portraits de célébrités. Hussein voulait que son travail soit publié dans des magazines, où la présentation et le salaire étaient meilleurs que ceux des journaux, il s’est donc tourné vers le film couleur.

Il a travaillé comme photographe pour des sociétés de cinéma et a photographié Sean Connery et Roger Moore sur les tournages de Diamonds Are Forever et Live and Let Die. Hussein savait aussi se bousculer. En 1970, il n’a pas été invité sur le tournage du film Le Mans de Steve McQueen. Il a rapidement noué une relation avec McQueen et s’est vu confier un petit rôle dans le film. La star a ensuite invité Hussein à travailler sur son prochain film, Papillon.

Ces dernières années, Hussein avait commencé à ralentir son activité et le couronnement du roi Charles III en 2023 était sa dernière mission. Il a documenté la vie de la famille royale pendant plus de cinq décennies et, malgré les premiers opposants, il a été le photographe royal le plus ancien. Lorsqu’il était enfant au Tanganyika, il n’avait vu les monarques britanniques que sur des timbres-poste et, de nombreuses années plus tard, ce sont ses photographies qui orneront les timbres de la Royal Mail.

Il laisse dans le deuil son épouse, ses deux fils, quatre petits-enfants et sa sœur Tasnim.