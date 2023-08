Avis de chaleur émis pour dimanche dans le nord de l’Illinois, plus de chaleur extrême attendue du mardi au jeudi – Shaw Local

Le National Weather Service a émis un avis de chaleur dimanche pour la majeure partie du nord de l’Illinois.

Les températures élevées devraient atteindre les années 90 avec une humidité proche de 110 degrés. L’avis de chaleur est en vigueur de 13 h à 20 h pour les comtés de McHenry, Lee, Ogle, DeKalb, Bureau, La Salle, Putnam, Grundy, Kendall, Grundy, Livingston, Kane, DuPage et Will.

Une période de temps chaud et humide commence demain dans les zones éloignées de la rive du lac. Après un court répit lundi, la chaleur et l’humidité reviendront et se poursuivront jusqu’à jeudi avec des indices de chaleur de pointe qui devraient atteindre la plage de 100 à 110 degrés pendant cette période. #ILwx #INwx pic.twitter.com/45tZnk9srx – NWS Chicago (@NWSChicago) 19 août 2023

Ce que cela signifie pour les résidents, c’est qu’ils doivent limiter leur temps à l’extérieur, boire beaucoup de liquides, rester dans une pièce climatisée, rester à l’abri du soleil et surveiller leurs proches et leurs voisins, selon l’avis. Les jeunes enfants et les animaux domestiques ne doivent en aucun cas être laissés sans surveillance dans les véhicules.

La personne doit prendre des précautions supplémentaires si elle travaille ou passe du temps à l’extérieur. Dans la mesure du possible, reprogrammez les activités intenses tôt le matin ou le soir. Connaître les signes et les symptômes de l’épuisement dû à la chaleur et du coup de chaleur. Portez des vêtements légers et amples lorsque cela est possible. Pour réduire les risques lors des travaux en extérieur, l’Occupational Safety and Health Administration recommande de prévoir des pauses fréquentes dans des environnements ombragés ou climatisés. Toute personne submergée par la chaleur doit être déplacée dans un endroit frais et ombragé. Composez le 911 s’ils subissent un coup de chaleur.

La chaleur devrait rester toute la semaine, selon les prévisions du National Weather Service.

Une période de temps chaud et humide commencera dimanche, principalement dans les zones éloignées de la rive du lac de Chicago. Après un court répit lundi, la chaleur et l’humidité reviendront et se poursuivront jusqu’à jeudi avec des indices de chaleur de pointe qui devraient atteindre la plage de 100 à 110 degrés pendant cette période. Les plus bas du jour au lendemain devraient également rester dans les années 70.

Symptômes du coup de chaleur

Maux de tête lancinants, confusion, nausées, étourdissements, température corporelle supérieure à 103 degrés, peau chaude, rouge, sèche ou humide, pouls rapide et fort, évanouissement et/ou perte de conscience (source National Weather Service)

Premiers secours en cas de coup de chaleur

Appelez le 911 ou emmenez la victime à l’hôpital immédiatement, selon le National Weather Service. Le coup de chaleur est une urgence médicale grave. Un retard peut être fatal. Déplacez la victime dans un endroit plus frais, de préférence climatisé. Réduisez la température corporelle avec des linges frais ou un bain. Utilisez un ventilateur si les températures de l’indice de chaleur sont inférieures aux 90 s. Un ventilateur peut rendre quelqu’un plus chaud à des températures plus élevées. Ne donnez pas de liquides à ce stade.