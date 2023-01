Avis de brouillard émis pour une grande partie de l’intérieur de la Colombie-Britannique

Environnement Canada a émis un avis de brouillard pour une grande partie de l’intérieur de la Colombie-Britannique.

Du samedi 14 janvier au dimanche 15 janvier, les conditions sur les autoroutes de l’intérieur peuvent soudainement et considérablement s’aggraver, avec des avertissements de visibilité proche de zéro en raison du brouillard.

Dans l’intérieur sud, les conditions seront meilleures d’ici dimanche matin, et les conducteurs devraient s’attendre à ce que les conditions s’améliorent plus tard dans l’après-midi pour les régions intérieures du centre et du nord.

Les zones touchées sont 100 Mile, Peace River (nord et sud), Bulkley Valley, Cariboo (nord et sud, y compris Quesnel et Williams Lake), Central Okanagan, y compris Kelowna, Chilcotin, Fraser Canyon (nord et sud, y compris Lillooet et Lytton), Lakes District, McGregor, Nicola, North Okanagan, y compris Vernon, Prince George, Shuswap, Similkameen, South Thompson, Stuart-Nechako et Williston.

Environnement Canada note que les déplacements devraient être dangereux et rappelle aux conducteurs dont la visibilité est faible d’allumer leurs phares et de maintenir une distance sécuritaire entre eux.

