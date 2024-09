Avis de brouillard dense affectant l’Oregon jusqu’à jeudi midi

Jeudi à 2 h 43, le National Weather Service a émis un avis de brouillard dense en vigueur jusqu’à 11 heures du matin pour le cours inférieur du fleuve Columbia, la vallée de Tualatin, les collines de l’ouest et les montagnes de Chehalem, le métro de l’intérieur de Portland, le métro de l’est de Portland, le métro du sud-est extérieur de Portland et le centre-ouest. Vallée de Willamette, vallée du centre-est de Willamette, basses terres du comté de Benton, basses terres du comté de Linn et basses terres du comté de Lane.

« Visibilité inférieure à un quart de mille dans un brouillard dense », précise le service météorologique. « Les conditions humides et les températures nocturnes fraîches favorisent un brouillard dense et réparti dans toute la vallée de Willamette et pourraient être présents pendant les déplacements matinaux. Le brouillard devrait se lever d’ici le milieu ou la fin de la matinée. »

« Une faible visibilité pourrait rendre les conditions de conduite dangereuses », précise le service météorologique. « Si vous conduisez, ralentissez, utilisez vos phares et laissez une grande distance devant vous. Les piétons et les cyclistes doivent porter des vêtements clairs ou réfléchissants pour augmenter les chances d’être vus par les autres dans des conditions de mauvaise visibilité. »