Avis | Danser aux confins d’une démocratie perdue

C’est naturel. C’est humain. Mais c’est un problème pour notre démocratie. Les gens qui luttent pour sauver la démocratie le font avec des faits, mais ceux qui veulent et travaillent pour la détruire fonctionnent sur un sentiment. Le premier s’appuie sur des données et le second sur des dogmes.

Ce sont des langages différents qui parlent de différentes facettes de l’expérience humaine. Les fidèles antidémocratiques ne peuvent pas et ne seront pas dissuadés par les faits. La foi, qui n’a pas besoin de preuves, peut être nourrie et affirmée par des choses qui ne sont pas vraies. Et c’est précisément ce qui se passe.

Cette foi ne permet même pas l’idée que la destruction de la démocratie serait mauvaise, ou nettement pire que les conditions actuelles. Ainsi, les gens peuvent même croire qu’ils bénéficieront de la disparition de la démocratie.

C’est l’héritage tordu de Trump, quelque chose qui perdurera quoi qu’il arrive pendant ces mi-mandat et s’il se présente à nouveau à la présidence. Les dégâts qu’il a causés et continuent de causer seront, en fin de compte, bien plus importants qu’il ne l’a jamais été.

Il a donné naissance à une distorsion qui lui survivra longtemps.

Comme l’a souligné Biden, le pays est dangereusement proche d’installer des responsables qui veulent le défaire et le refaire, qui veulent une démocratie partielle ou pas du tout. L’Amérique est à une mauvaise élection d’être un souvenir.