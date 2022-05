Avis | Dans la vague de chaleur de l’Inde, la climatisation est le diviseur

Une « limite d’adaptation » est un seuil au-delà duquel les risques et les pertes deviennent « intolérables ». Ces limites peuvent être « douces », ce qui signifie que les nouvelles technologies peuvent aider à faire face à des niveaux de risque plus élevés, ou « dures », ce qui signifie qu’il devient impossible d’éviter les risques. Avec la climatisation, les gens peuvent habiter des endroits qui atteignent 122 degrés Fahrenheit (comme au Moyen-Orient), donc dans ces endroits, 122 est une limite souple.

Une limite stricte est lorsque la chaleur et l’humidité atteignent ensemble 95 degrés Fahrenheit et que vous obtenez des températures de « bulbe humide » qui peuvent être mortelles pour des adultes en bonne santé après plusieurs heures. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat note que si les émissions mondiales continuent telles qu’elles sont, plusieurs endroits en Inde et au Pakistan approcher des limites strictes d’ici 2060 et violation eux d’ici 2100.

L’une des conséquences d’une exposition accrue à la chaleur sera une réduction de la productivité du travail : selon une étude publiée dans Nature Communications, dans le monde, environ 228 milliards d’heures par an de travail intensif à l’extérieur sont déjà perdues à cause de la chaleur dans le monde, et 134 milliards de plus seront perdues avec une augmentation supplémentaire. un degré Celsius de réchauffement climatique. De nombreux journalistes et commentateurs bien intentionnés m’ont demandé : « Que fait l’Inde face à cette chaleur ?

Inde est s’adapter au risque de chaleur. Le pays dispose d’un système d’alerte précoce pour divers risques, y compris les vagues de chaleur, et les décès dus à la chaleur ont considérablement diminué au cours de la dernière décennie, bien que les données sur les maladies liées à la chaleur manquent. Il existe des politiques de préparation à la chaleur et de soulagement de la chaleur, couvrant plusieurs ministères. Plusieurs villes ont des plans d’action contre la chaleur, et d’autres sont en cours d’élaboration. Bien que progressive et actuellement insuffisante pour faire face aux futurs risques de chaleur, l’adaptation est en cours.

On me demande aussi souvent si l’Inde accélère sa transition vers une énergie propre afin de réduire sa contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre qui rendent les vagues de chaleur plus dangereuses. Le présenter comme un impératif indien masque le rôle que les grands émetteurs ont joué pour nous amener ici. L’Inde – comme le Pakistan – a une population nombreuse à subvenir aux besoins et de profonds déficits de développement postcoloniaux à combler. Le changement systémique prend également des ressources et du temps. Ainsi, les appels à accélérer la transition énergétique de l’Inde sans émetteurs historiques, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie, redoubler d’ambition ne fait que donner aux principaux responsables du changement climatique une carte de “sortie de prison gratuite”. Nous devons tous passer à l’énergie propre, et l’Inde ne peut pas le faire seule.

L’Inde n’est pas étrangère à la chaleur. Il a une longue histoire, une mémoire publique et des pratiques pour y faire face. Cependant, des vagues de chaleur plus fréquentes et plus longues testent nos limites d’adaptation. Sur une planète affligée par le changement climatique, la chaleur arrive pour tout le monde : en mars, les pôles Nord et Sud ont connu des températures de 30 à 40 degrés Celsius au-dessus de la normale ; le centre et le Midwest des États-Unis ont récemment enregistré des températures de juillet en mai. Et lorsque la chaleur extrême frappe, que ce soit en Inde ou aux États-Unis, les plus vulnérables en subissent les conséquences. Nous devons reconnaître que lorsque la planète est en feu, aucune personne ni aucun endroit ne peut être laissé pour compte.

Chandni Singh est chercheur sur le changement climatique à l’Indian Institute for Human Settlements de Bangalore.

