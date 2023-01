Avis | Damar Hamlin et la belle terreur d’aimer le football

Je continue à imaginer un pendule géant oscillant entre les immenses dons et les immenses coûts de jouer au football au plus haut niveau. Jouer dans la NFL est un privilège – sur les milliers de personnes qui jouent au football à l’université, seulement 1,6% continuent à jouer professionnellement. Mais même jouer un seul snap dans la NFL peut comporter des risques – la carrière moyenne ne dure que trois ans.

Les joueurs de la NFL sont parmi les athlètes professionnels les plus connus et les mieux payés du pays. Même si vous n’avez pas regardé un seul match de la NFL, vous avez probablement vu le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, dans une publicité de State Farm, ou vous pourriez reconnaître Aaron Rodgers, quart-arrière des Packers de Green Bay. Mais de nombreux joueurs souffrent financièrement ou même font faillite après leur retraite, leurs noms largement oubliés, juste une partie du roulement qui constitue la ligue sportive la plus rentable au monde.

Le football est pour moi le plus beau sport du monde. C’est un jeu de logique joué à toute vitesse, une partie d’échecs, un tourbillon – et parfois c’est complètement, merveilleusement dingue. Les gens qui y jouent l’adorent aussi. Lorsque M. Hamlin s’est réveillé de la sédation jeudi, il a été signalé que parmi ses premières questions (par écrit) aux médecins, il y avait qui avait gagné le jeu auquel il jouait lorsqu’il s’est effondré. Mais le football peut et a tué les gens qui y jouent, y compris au niveau secondaire chaque année. Le sport que j’aime le plus est le football. Le sport qui m’a le plus apporté est le football. Mais ce sport a dévasté des vies et des familles. Qu’est-ce que moi et les autres fans de ce sport leur devons ?

J’ai posé cette question dans un e-mail à Domonique Foxworth, l’ancien demi de coin de la NFL, ancien président de la NFL Players Association et contributeur ESPN, qui a été ouvert et honnête dans ses discussions sur Damar Hamlin et sur la façon dont les joueurs de la NFL sont perçus par les gens qui regardent le sport . “Je ne sais pas si j’ai une réponse claire à cela”, m’a-t-il dit, ajoutant: “Ils sont bien mieux traités que la plupart des gens lorsqu’ils font quelque chose d’extraordinaire et ils sont déshumanisés lorsqu’ils échouent.”

Il a dit que la conversation sur ce que les fans de football doivent aux personnes qui pratiquent ce sport était compliquée, par la race, l’argent, la renommée et qui sait quoi d’autre. Il a également noté: «Je suis sûr qu’un million de choses tragiques sont arrivées à des personnes à travers le pays lundi soir et Damar Hamlin est la seule personne à avoir reçu l’effusion de compassion. Ce qui, je suppose, me fait du bien. Mais, “Je pense aussi à la façon dont nous, en tant que fans, réagirions s’il avait un penalty stupide qui lui coûtait le match.” J’ai trop souvent vu cette réaction. Et pour être honnête, j’ai moi-même eu cette réaction trop souvent.