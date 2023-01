Avis | Damar Hamlin et à quoi sert la RCR

Nous avons vu ce travail dans le cas de M. Hamlin. Les compressions thoraciques ont commencé rapidement, minimisant le temps pendant lequel son cerveau est resté sans oxygène. Un défibrillateur était présent et utilisé de manière appropriée, ramenant probablement son cœur à un rythme normal. Ce processus est appelé la « chaîne de survie ». Si une étape est manquante ou même retardée, quelqu’un qui aurait pu survivre pourrait mourir ou survivre seulement pour se retrouver avec des lésions cérébrales importantes.

Malheureusement, lors d’arrêts cardiaques qui se produisent à l’extérieur de l’hôpital, comme celui-ci, la RCR à proximité n’est effectuée qu’environ un tiers du temps. Il est moins susceptible d’être reçu par les minorités raciales ou ethniques. C’est important – si la RCR est commencée immédiatement, les chances de survie peuvent doubler, voire tripler — et constitue un argument de poids pour une éducation permanente par les organisations nationales et locales pour former les profanes, même en bas âge, aux principes simples de la réanimation et plaider pour un meilleur accès aux défibrillateurs. Si M. Hamlin s’était effondré dans la rue plutôt que sur le terrain de football, son résultat aurait probablement été différent.

Mais dans l’unité de soins intensifs, la question n’est pas de savoir si nous avons l’infrastructure pour effectuer une RCR de haute qualité, c’est si nous devons l’utiliser. Contrairement à l’arythmie ou aux crises cardiaques qui peuvent provoquer une arrestation à l’extérieur de l’hôpital chez un individu auparavant en bonne santé, ces histoires sont différentes. Beaucoup de ces patients sont dans les derniers stades d’une maladie mortelle avant que leur cœur ne s’arrête. Nous voyons des codes chez des patients déjà sous ventilateurs souffrant d’insuffisance respiratoire profonde, d’un cancer avancé ou d’une septicémie dont la tension artérielle continue de baisser malgré des doses croissantes de médicaments pour l’augmenter.

Dans cette population de patients intubés aux soins intensifs, seulement 6 % des personnes arrêtées et réanimées sortiront de l’hôpital avec peu ou pas de handicap cérébral. Pour la grande majorité, la RCR devient un acte de plus à faire avant la mort, un rituel médicalisé de plus, plutôt qu’une intervention potentiellement salvatrice avec une chance de réelle réussite.

Il y a des décennies, les patients étaient ‌‌mis sous l’ordre de ne pas réanimer par leurs médecins ‌‌ – souvent à leur insu. Cette décision était consignée avec une note ou un symbole codé sur le dossier, visible par le personnel médical mais pas par les patients eux-mêmes. Dans d’autres cas, lorsqu’ils pensaient que la RCR était futile mais qu’une famille insistait, les médecins prévoyaient d’exécuter un «code lent», en omettant les étapes les plus agressives.

Peut-être sommes-nous allés trop loin dans l’autre sens. Nous effectuons régulièrement l’acte de réanimation contre notre meilleur jugement, d’une manière que nous ne faisons pas pour d’autres procédures. Et lorsqu’il n’y a pas d’espoir raisonnable d’un bénéfice significatif mais que nous proposons quand même la RCR comme choix, nous risquons de rendre un mauvais service à nos patients et à leurs familles. Tout comme il est essentiel d’améliorer les connaissances et la formation sur la RCR des spectateurs afin de donner à d’autres comme M. Hamlin les meilleures chances de survie et de rétablissement, il est également essentiel de reconnaître ce que la RCR ne peut pas faire.

Lorsque M. Hamlin s’est réveillé, toujours intubé, il aurait demandé par écrit quelle équipe avait remporté le match de football de lundi. Comme s’il s’était simplement levé d’un long sommeil et voulait savoir ce qu’il avait raté. En réponse, ses médecins lui ont dit qu’il avait gagné le jeu de la vie.