Avis | CRISPR peut guérir la maladie en modifiant l’ADN d’une personne. Maintenant quoi?

Dans l’ensemble du secteur des entreprises à but lucratif qui fabriquent des médicaments de thérapie génique, un processus qui donne à réfléchir se déroule. Même lorsqu’elles créent un traitement qui fonctionne, les entreprises le fixent à un prix exorbitant (environ 2 à 3 millions de dollars par patient), arguant qu’un traitement ponctuel permet au système de santé d’économiser des années de soins de soutien coûteux.

Pour les maladies de moins de 100 patients, de tels prix ne suffisent toujours pas pour que ces efforts aient un sens commercial, comme le démontre une société de biotechnologie, bluebird bio. Après 20 ans de conception de telles thérapies géniques et un succès significatif dans la clinique, bluebird bio a maintenant du mal à rester solvable – même si son prix de son médicament approuvé le plus récent était de 3 millions de dollars. Une autre société de biotechnologie d’édition de gènes a récemment interrompu des essais cliniques pour une maladie rare avec 300 patients aux États-Unis, affirmant qu’elle ne pouvait pas justifier économiquement la poursuite des expériences. Pour une maladie qui touche une personne, le système actuel à but lucratif fait donc de la construction d’une thérapie génique ou d’un traitement d’édition de gènes un défi de taille.

‌Pour faire des cures CRISPR une réalité, la communauté biomédicale doit commencer par la réglementation. Pour les traitements développés pour les maladies génétiques qui affectent des dizaines de milliers de personnes (ou, disons, si une entreprise essaie de lutter contre les maladies cardiaques, qui affectent des millions de personnes), la Food and Drug Administration dispose d’un processus d’examen bien établi qui dure depuis des années. Mais la FDA doit envisager un nouveau processus réglementaire qui pourrait créer une voie plus rationalisée pour apporter des médicaments CRISPR indispensables adaptés aux patients atteints d’une typo génétique unique en son genre. Il existe un précédent à cela : à partir de la fin des années 1990, la FDA a facilité les voies réglementaires pour l’innovation d’une nouvelle classe de médicaments génomiques contre le cancer – la thérapie CAR-T – qui est maintenant largement utilisée en clinique. La même chose peut être faite pour CRISPR.

Cependant, la rationalisation de la réglementation ne suffira pas. D’où viendra le financement pour développer des remèdes pour les patients isolés ? Il est peu probable que les entreprises de biotechnologie s’en chargent volontairement, compte tenu du coût financier, bien que le secteur à but lucratif puisse apporter une contribution significative en partageant des technologies et des ressources qui accéléreraient cet effort. Puiser dans le financement fédéral et étatique pourrait ouvrir la voie à suivre. Récemment, la FDA a donné son feu vert à une collaboration d’essais cliniques entre des experts de l’UCSF et de l’UCLA et mes collègues de l’Institut de génomique innovante de l’UC Berkeley, pour une approche d’édition génétique de la drépanocytose. Mon sentiment de fierté dans cette réalisation est dilué par la prise de conscience que la nôtre est la seule de ce genre essai entièrement universitaire dans l’intégralité de l’espace d’édition de gènes. Pour vraiment réaliser le potentiel de cette technologie, il devrait y avoir des dizaines de tels efforts en cours.

Cette approche pose une question difficile mais essentielle : pourquoi le contribuable moyen devrait-il contribuer à la fabrication de médicaments pour les maladies rares ? L’argent serait-il mieux dépensé pour trouver des traitements pour des maladies courantes ?

Investir des fonds publics dans les traitements CRISPR pour les maladies rares nous aidera non seulement à traiter les personnes atteintes de mutations rares (une communauté mondiale comptant des centaines de millions de personnes), mais peut également fournir des informations qui peuvent être intégrées à l’innovation clinique CRISPR pour les maladies courantes.

Mais pour les prochaines années, les maladies génétiques dévastatrices et le cancer sont les endroits où les essais cliniques CRISPR doivent rester ; des considérations éthiques sur la sécurité des patients exposés aux nouvelles technologies dictent cela. Les outils d’aujourd’hui sont également apparentés au premier iPod – à l’époque, une avancée exaltante mais encore peu technologique par rapport aux smartphones actuels. Tout ce que nous apprenons sur la façon d’éditer les gènes des personnes grâce à ce travail, associé à l’innovation CRISPR continue dans le secteur universitaire et à but lucratif, fournira une base pour mieux comprendre comment éditer en toute sécurité l’ADN pour traiter et potentiellement prévenir de graves maladies courantes.