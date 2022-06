Avis | Crime et châtiment politique

Premièrement, nous devons dépasser l’idée que la criminalité est principalement un problème de grande ville – une idée qui est encore très répandue, même si elle a depuis longtemps cessé d’être vraie. L’année dernière, JD Vance, désormais candidat républicain au poste de sénateur de l’Ohio – et certainement en lice pour l’un des politiciens les plus cyniques d’Amérique – a tweeté à ses partisans : « Je dois bientôt aller à New York, et j’essaie de comprendre Où rester. J’entends que c’est dégoûtant et violent là-bas. Je pense que c’était une sorte de blague, mais qu’il connaissait parfaitement et que beaucoup de ses followers ne comprendraient pas.

La vérité, comme Justin Fox de Bloomberg l’a récemment documenté, est que New York est remarquablement sûre, non seulement par rapport à d’autres grandes villes américaines, mais aussi par rapport aux petites villes et aux zones rurales. En particulier, la ville de New York a un taux d’homicides nettement inférieur à celui de l’Ohio dans son ensemble.

Cela ne signifie pas que tout va bien dans la Big Apple ; Eric Adams a été élu maire en partie parce que la criminalité a fortement augmenté et il a adopté une position de sévérité contre la criminalité. Mais dans un monde rationnel, les politiciens du centre ne se moqueraient pas de New York ; ils regarderaient notre plus grande ville, qui se trouve être aussi l’un des endroits les plus sûrs d’Amérique, et essaieraient de comprendre ce qu’elle fait bien.

Une autre idée fausse que nous devons dépasser est l’idée que l’augmentation de la criminalité est entièrement liée à l’immigration. Vance, en particulier, a basé sa campagne en grande partie sur la démagogie à propos de l’immigration, et en particulier sur la criminalité des immigrants – une démagogie qui semble mieux fonctionner dans les endroits avec très peu d’immigrants : moins de 5 % de la population de l’Ohio est née à l’étranger, contre 38 %. a New York.