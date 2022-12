Avis | Covid n’est pas la seule raison pour laquelle les taux de vaccination des enfants baissent

D’autre part, le Colorado et le Maryland, régulièrement classés parmi les États dotés des meilleurs systèmes de santé, ont signalé des taux de vaccination infantile à peu près égaux ou inférieurs à 90% pour l’année scolaire 2020-21, l’année la plus récente pour laquelle les données du CDC pour tous les États sont disponibles. . Le taux de rougeole-oreillons-rubéole du Colorado était de 90,5 % et celui du Maryland de 87,6 %, tous deux dans le quartile inférieur des États.

Étonnamment, peut-être, le taux de vaccination des enfants dans la capitale nationale est un lamentable 78,9 % pour la rougeole, les oreillons et la rubéole, dangereusement en dessous du point auquel la propagation du virus commencera à diminuer, et le taux de vaccination contre la poliomyélite est de 80 %. , essentiellement identique au seuil d’immunité collective de la maladie.

L’acceptation du vaccin Covid et les attitudes anti-vax n’expliquent pas entièrement les différences entre les États. Ni les affiliations partisanes rouges-bleues ni la force du système de santé publique d’un État. Au lieu de cela, le déclin est enraciné dans des politiques de longue date de certains États qui autorisent, par exemple, des exemptions non médicales, des incapacités à appliquer rigoureusement les exigences de vaccination et des campagnes de santé publique inadéquates.

Voici comment le déclin peut être inversé.

Les États devraient éliminer les exemptions non médicales. Cinq des six États qui interdisent ces exemptions étaient bien au-dessus de la moyenne nationale des taux de vaccination au cours de l’année scolaire 2020-21. (Le sixième, la Virginie-Occidentale, n’a pas signalé ses taux de vaccination au cours de la dernière année enregistrée.) L’impact de l’interdiction des exemptions non médicales est bien documenté. Après une épidémie de rougeole en 2014-2015 qui a commencé à Disneyland, la législature et le gouverneur de Californie ont approuvé une loi qui a effectivement éliminé les exemptions non médicales.

Résultat : une augmentation de 3,3 points de pourcentage du taux de vaccination rougeole-oreillons-rubéole, ce qui place l’État au-dessus du seuil d’immunité contre la rougeole. En revanche, l’Idaho, l’Arizona, l’Oregon et le Wisconsin avaient les taux d’exemption les plus élevés en 2020-2021, et chacun avait des taux de vaccination inférieurs à la moyenne nationale pour la rougeole, les oreillons et la rubéole et pour la diphtérie, le tétanos et la coqueluche.

Les États devraient également mettre fin aux prolongations accordées aux écoliers pour effectuer les vaccinations de routine pendant la pandémie et entreprendre de vigoureuses campagnes de sensibilisation et d’éducation communautaires pour encourager les vaccinations en soulignant leur sécurité et leur importance. Avec la pandémie et les pénuries de personnel, de nombreuses écoles ont eu moins de temps pour effectuer des évaluations de vaccination ou contacter les parents sur les documents manquants. Les États doivent fournir les ressources nécessaires pour assurer la conformité.

Les enfants âgés de 14 ans ou plus devraient être autorisés à obtenir sans autorisation parentale tous les vaccins infantiles manqués contre la poliomyélite, la rougeole et les autres vaccins recommandés. Dans de nombreux États, il existe des précédents pour le consentement des adolescents au traitement des maladies sexuellement transmissibles et aux soins psychiatriques.