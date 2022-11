Avis | Covid, grippe, VRS : nous savons comment les gérer. Allons-nous?

Les scientifiques ont ‌observé lors de pandémies passées qu’un nouveau virus peut ‌‌affecter la circulation des virus existants. Un exemple est le virus de la grippe. Au cours des trois dernières pandémies de grippe en 1957, 1968 et‌ 2009, les virus de la grippe A qui étaient nouveaux pour l’homme ont remplacé certains des virus de la grippe qui circulaient déjà à l’époque, entraînant l’extinction de certains des virus les plus anciens.

‌Les scientifiques ne comprennent pas entièrement pourquoi cela se produit, mais quelques raisons sont probables. D’une part, lorsqu’un nouveau virus grave apparaît, les gens peuvent modifier leur comportement. Cela s’est certainement produit plus tôt dans la pandémie de Covid-19, lorsque les gens ont commencé à se masquer, à passer plus de temps à l’extérieur et à limiter les voyages internationaux. Cela a grandement ‌affecté la propagation des ‌virus respiratoires en général et peut avoir réduit le nombre de personnes sensibles‌.

Deuxièmement, lorsque des virus sont étroitement apparentés, comme certains virus de la grippe A, il peut y avoir ce qu’on appelle une immunité à réaction croisée. Cela peut se produire lorsque des parties d’un nouveau virus sont similaires à des virus qui circulent déjà dans la population. L’immunité antérieure contre un ancien virus peut être considérablement renforcée par une infection par le nouveau. Cela peut entraîner une immunité plus forte contre l’ancien virus par rapport au nouveau, et l’ancien virus peut disparaître.

On pense également que l’infection par un virus peut stimuler le système immunitaire inné et non spécifique d’une personne – la première ligne de défense du corps contre les germes – qui fournit temporairement une certaine protection contre l’infection par un autre virus. Par exemple, la grippe a fait un bref retour aux États-Unis en décembre 2021, mais elle a apparemment été dépassée par l’émergence de la vague Omicron BA.1 au début de l’hiver. Les cas de grippe ‌ont à nouveau augmenté lorsque la vague d’Omicron s’est calmée et l’immunité innée de courte durée aurait pu jouer un rôle ici.

Donc, compte tenu de tout cela, que se passe-t-il en ce moment avec toute la maladie ?

‌Le manque relatif de circulation du virus au-delà du SRAS-CoV-2 pendant plus de deux ans signifie que l’immunité au niveau de la population est inférieure à ce qu’elle serait normalement et que les gens sont plus sensibles aux virus. Cela est particulièrement vrai pour les enfants, car beaucoup sont nés pendant la pandémie et n’ont pas connu beaucoup d’infections virales. Les adultes qui ont été exposés à des virus en circulation avant la pandémie peuvent toujours être sensibles, car notre immunité ‌décroît avec le temps.