Avis | Covid-19 n’est plus une pandémie de non-vaccinés

C’est une très bonne affaire, bien sûr. Mais cela signifie également que, compte tenu de l’asymétrie sous-jacente de l’âge, un homme de 87 ans deux fois boosté partage un risque similaire de décès par Covid qu’un homme de 70 ans jamais vacciné. C’est-à-dire un vrai risque. S’il a toujours été confortable de dire que les niveaux inadmissibles de décès aux États-Unis étaient une «pandémie de non-vaccinés», il est sûrement maintenant exact de décrire le bilan en cours comme une «pandémie de l’ancien».

Alors pourquoi pas nous ?

Une réponse est qu’en tant que pays, nous préférons simplement ne pas voir ces décès du tout, considérant une référence de plusieurs centaines de décès par jour comme une sorte de bruit de fond ou de papier peint morbide mais délavé. Nous n’avons pas besoin de comprendre qui meurt ou pourquoi en partie parce que nous ne voulons pas tenir compte du fait qu’environ 300 Américains meurent maintenant de Covid-19 chaque jour, à un rythme approximatif d’environ 100 000 par an, ce qui fait c’est la troisième cause de décès au pays. C’est de la normalisation au travail, mais c’est aussi un schéma familier : nous ne suivons pas exactement les hauts et les bas du cancer ou des maladies cardiaques non plus.

Une autre réponse est que – en partie pour promouvoir un bon comportement, en partie pour blâmer plus facilement les autres pour notre situation difficile générale – le pays a passé beaucoup de temps à souligner ce que vous pourriez faire pour vous protéger, ce qui nous a laissé sans beaucoup de vocabulaire pour décrire ce qui sous-tend la vulnérabilité demeurait inévitablement. Le refus de vaccin était un cancer dans l’expérience américaine des années Covid – c’est indéniable. Mais nous étions tellement à l’aise d’assimiler les choix personnels et les risques individuels que même l’identification des vulnérabilités est devenue une accusation d’irresponsabilité. Et où cela laisse-t-il les adultes plus âgés? Dans une pandémie de non-vaccinés, que dites-vous aux 41 % d’Américains décédés en janvier qui se sont fait vacciner ? Ou les quelque 60 % d’entre eux qui sont morts cet été ?

Beaucoup d’entre nous ont également été découragés par une rhétorique dédaigneuse depuis le début de la pandémie, lorsque ceux qui minimisent la menace ont souligné les risques disproportionnés pour les personnes très âgées comme une raison de ne pas trop s’inquiéter de limiter la propagation. Le pays dans son ensemble peut être âgiste, sans autant d’empathie pour le bien-être des octogénaires et des nonagénaires. Mais entendre le commentateur conservateur Ben Shapiro ou le lieutenant-gouverneur du Texas Dan Patrick rejeter si allègrement la mort d’adultes âgés en 2020 a probablement rendu l’ensemble du sujet beaucoup plus tabou pour le reste d’entre nous qu’il n’aurait pu l’être autrement.

Au cours des dernières années, le pays a également eu du mal à considérer séparément le risque individuel et le risque social. Au cours de la première année de la pandémie, nous avons semblé construire notre sens du risque individuel à partir du besoin social de limiter la propagation – en sous-estimant une partie de la menace différentielle et en nous concentrant plutôt sur des mesures universelles comme la distanciation sociale et le port de masque. Avec l’arrivée des vaccins, nous avons commencé à construire une image collective du risque social dans le sens inverse, en partant plutôt d’une base individuelle.

L’image qui en a résulté soulageait énormément la plupart d’entre nous sans être, au plus haut niveau, trompeuse : la vaccination et l’immunité naturelle avaient en effet considérablement réduit le risque de mortalité global du pays. Mais s’il est réconfortant de croire que la protection est un choix, pour certaines populations, ce n’est pas le cas. Et en passant assez rapidement du traitement de tout le monde comme à haut risque à celui de tout le monde comme à faible risque, nous avons négligé de prêter beaucoup d’attention au différentiel de risque : que même si l’Américain moyen avait réduit ses chances de mourir d’un facteur de cinq ou 10, 300 Américains ou plus pourraient encore mourir chaque jour pendant de nombreux mois, et il y avait probablement des choses ciblées à faire à ce sujet.

Que sont-ils? Il n’y a pas de solution simple ou miracle, ce qui peut être une autre raison pour laquelle nous avons dépensé plus d’énergie sur le besoin de vaccination que sur les vulnérabilités de l’âge (c’est-à-dire que la solution est beaucoup plus simple). Mais une communication plus claire – des responsables de la santé publique aux politiciens et aux médias – sur le risque différentiel pourrait néanmoins aider, soulignant non seulement que plus de vaccins sont bons, mais que différents groupes ont probablement besoin d’approches différentes, et que même avec une vaccination à jour et bivalent stimulée, l’infection représente une menace considérable pour les personnes âgées.