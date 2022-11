Il existe plusieurs façons de décrire le caractère changeant de l’Amérique urbaine et la nature en constante évolution de la vie post-pandémique.

Tracey H. Loh, membre de Brookings, a écrit dans un e-mail qu’une façon de voir un centre-ville urbain est comme “un écosystème naturel” qui a reçu un choc majeur :

Avant la pandémie, ces écosystèmes étaient conçus pour fonctionner en fonction d’énormes augmentations de leur population diurne provenant des navetteurs et des touristes. Le choc de la perte soudaine d’une grande partie de cette population a provoqué une grande perturbation de l’écosystème.

Tout comme la pandémie a provoqué une augmentation du télétravail, a écrit Loh, “elle a également provoqué une énorme augmentation du nombre de sans-abrisme en raison des failles existantes dans le système de logement américain, de la fin des mesures de secours financées par le gouvernement fédéral, d’une crise des soins de santé mentale et de la l’échec des politiques d’isolement et de confinement pour résoudre la crise préexistante du sans-abrisme.

Le résultat, continua Loh,

est-ce que les deux visibilité et le ratio de personnes en crise par rapport à celles engagées dans le commerce (qu’elles travaillent ou fassent du shopping) a changé dans de nombreux centres-villes américains, ce qui a un impact important sur la façon dont on se sent au centre-ville et donc perceptions du centre-ville. Ces perceptions négatives sont devenues un véritable obstacle à la poursuite de la reprise et façonnent également les élections locales, en particulier dans l’ouest où le sans-abrisme est pire, comme l’élection du maire de Seattle l’année dernière ou la récente élection du maire de Los Angeles.

Certains experts urbains ont une vision moins pessimiste.

Edward Glaeser, économiste à Harvard et co-auteur, avec David Cutler, du livre de 2021 “Survival of the City: The Future of Urban Life in an Age of Isolation”, a écrit par e-mail que “la théorie économique conventionnelle suggère que la vraie les marchés immobiliers s’adapteront à toute réduction de la demande en réduisant les prix. Une partie de cela s’est déjà produite dans l’immobilier commercial. Glaeser a également noté que “de nombreuses entreprises qui pensaient qu’elles étaient hors de prix des marchés de New York, de San Francisco et de Boston reconsidéreront si les prix commerciaux sont inférieurs de 30%”.

En fait, selon Glaeser, alors que

une baisse de trente pour cent des loyers à New York ou à SF ne conduirait pas à un désastre, une baisse similaire à Buffalo ou à Cleveland pourrait être plus problématique car de nombreux propriétaires pourraient simplement décider de s’éloigner de leurs propriétés. Dans ce cas, une spirale sombre pourrait commencer où les postes vacants engendrent des postes vacants, car les fournisseurs de services urbains qui desservent les entreprises locales ferment ou déménagent également.

La nation, poursuit Glaeser, est

à une confluence inhabituelle de tendances qui pose des dangers pour les villes similaires à ceux vécus dans les années 1970. L’événement n ° 1 est la montée en puissance de Zoom, ce qui facilite la relocalisation même si cela ne signifie pas que le face à face s’en va. L’événement n ° 2 est une soif de faire face aux injustices passées, notamment la brutalité policière, l’incarcération de masse, les coûts de logement élevés et la mobilité ascendante limitée des enfants des pauvres.

Les maires progressistes, selon Glaeser,

ont un désir naturel de régler ces problèmes au niveau local, mais s’ils essaient de réparer les injustices en imposant des coûts aux entreprises et aux riches, ces contribuables partiront tout simplement. Je me souviens certainement de New York et de Detroit dans les années 1960 et 1970, où les rêves de maires progressistes comme John Lindsay et Jerome Patrick Cavanagh se sont heurtés à des réalités budgétaires.

À court terme, écrit Glaeser,

la réduction des recettes fiscales et les impulsions politiques actuelles sont susceptibles de conduire à davantage de criminalité et de sans-abrisme, ce qui à son tour créera davantage d’exode urbain. Je suis suffisamment optimiste à propos des villes pour penser qu’elles sont susceptibles de réagir relativement rapidement à cet exode, puis de pivoter vers une gestion urbaine plus intelligente. Dans ce scénario plus prometteur, l’effet probable à moyen terme est de créer une nouvelle génération de maires-directeurs municipaux, comme Mike Bloomberg, qui se soucient de l’inégalité mais la combattent de manière intelligente.

Richard Florida, professeur d’analyse et de politiques économiques à l’Université de Toronto, se distingue comme l’un des universitaires urbains les plus résolument optimistes. Dans sa chronique Bloomberg d’août 2022, « Pourquoi le centre-ville ne mourra pas », la Floride demande : « Les centres-villes emblématiques de l’Amérique peuvent-ils survivre ? » Sa réponse :

Les grands centres-villes ne sont pas réductibles à des bureaux. Même si le bureau suivait la voie de la calèche, les quartiers que nous appelons aujourd’hui les centres-villes perdureraient. Les centres-villes et les villes qu’ils ancrent sont les créations humaines les plus adaptatives et les plus résilientes ; ils ont survécu à bien pire. Travaux continus en cours, ils ont été reconstruits et refaits à la suite de toutes sortes de crises et de catastrophes – épidémies et pestes; grands incendies, inondations et catastrophes naturelles ; guerres et attentats terroristes. Ils se sont également adaptés aux grandes transformations économiques comme la désindustrialisation il y a un demi-siècle.

Ce que la pandémie de Covid-19 a fait, soutient la Floride, «c’est d’accélérer un ensemble de changements dans nos centres-villes qui étaient déjà en cours. Vestiges de l’ère industrielle, ils ont progressivement évolué à partir des quartiers d’affaires unidimensionnels et réservés au travail des années 1950, 1960 et 1970. »

Dans un e-mail, Florida a écrit que de nombreux quartiers d’affaires du centre urbain sont «des reliques du passé, le dernier soupir de l’organisation de l’ère industrielle du travail du savoir, le véritable emballage et l’empilement des travailleurs du savoir dans des tours de bureaux géantes, rendues obsolètes et inutiles par les nouvelles technologies .”

Maintenant, a-t-il soutenu, «les centres-villes évoluent loin des centres de travail vers de véritables quartiers. Jane Jacobs a intitulé son essai fondateur de 1957, qui a en fait conduit à “La mort et la vie des grandes villes américaines”, “Downtown Is for People” – cela me semble à peu près juste.

Malgré son optimisme, Florida a reconnu dans son courriel que

Les villes américaines sont particulièrement vulnérables au désordre social – une conséquence de nos politiques à l’égard des armes à feu et de l’absence de filet de sécurité sociale. À cela s’ajoute notre dilemme éducatif de longue date, où les écoles urbaines n’ont généralement pas la qualité des écoles de banlieue. Les villes américaines sont tout simplement beaucoup moins favorables à la famille que les villes de la plupart des autres régions du monde avancé. Ainsi, lorsque les gens ont des enfants, ils sont plus ou moins obligés de quitter les villes américaines.

Florida a fait valoir dans son e-mail que les villes sont devenues des incubateurs d’une importance cruciale :

Ce qui m’inquiète dans tout cela, en plus de l’impact sur les villes, c’est l’impact sur l’économie américaine — sur l’innovation. et la compétitivité. Nos grandes villes abritent les grandes grappes de talents et d’innovation qui alimentent notre économie. Le travail à distance présente de nombreux avantages et conduit même à des améliorations de certains types de productivité du travail intellectuel. Mais l’énorme avance de l’Amérique dans les secteurs de l’innovation, des finances, du divertissement et de la culture provient en grande partie de ses grandes villes. L’innovation et le progrès dans ces industries proviennent du regroupement de talents, d’idées et de connaissances. Si cela cède, je m’inquiète pour notre avenir économique à long terme et notre niveau de vie.

Alors que l’avenir des villes reste incertain, Patrick Sharkey, sociologue à Princeton, a dressé un état des lieux des problèmes auxquels elles sont confrontées :

Les villes qui ont perdu des revenus provenant de l’activité commerciale ont reçu un soutien substantiel du gouvernement fédéral au cours des dernières années, mais cette aide ne sera pas maintenue à l’avenir. La suite n’est pas claire, mais les grandes villes doivent se réinventer à une époque où le quartier des affaires du centre-ville semble changer en permanence. Le risque lié aux difficultés financières est clair : si les gouvernements municipaux sont confrontés à des déficits budgétaires et commencent à réduire le financement du transport en commun, de la police et de la sensibilisation des rues, de l’entretien des parcs, des terrains de jeux, des centres communautaires et des écoles, ainsi que des services pour l’itinérance, la toxicomanie et la maladie mentale, les conditions dans les centres-villes commenceront à se détériorer.

Le résultat?

Lorsque le soutien au peuple et à l’institution de base de la vie urbaine est retiré, les gens souffrent et les espaces publics commencent à se vider. Ceci, ainsi que la prévalence croissante des armes à feu à travers le pays, crée les conditions d’une aggravation de la violence armée, renforçant le processus de déclin. Rien de tout cela n’est inévitable, et nous savons que les investissements dans les personnes et les institutions des villes sont efficaces pour créer des espaces publics sûrs et prospères. Mais je ne sais pas exactement d’où proviendront ces investissements si les revenus diminuent dans les années à venir.

Dans un article de septembre, «Travailler à domicile dans le monde entier», Nicholas Bloom, que j’ai cité plus tôt, et cinq collègues, affirment que «les implications pour les villes sont plus inquiétantes. Le passage au travail à domicile réduit l’assiette fiscale dans les zones urbaines denses et augmente l’élasticité de l’assiette fiscale locale par rapport à la qualité des équipements urbains et de la gouvernance locale.

Il y a lieu à la fois d’appréhension et d’espoir. Les villes à travers le temps se sont révélées remarquablement résilientes et ont survécu aux maladies infectieuses, de la peste bubonique au choléra en passant par la variole et la poliomyélite. La population mondiale, qui s’élève aujourd’hui à huit milliards de personnes, est à 57 % urbaine, et en raison de la productivité, de l’innovation et de l’inventivité qui découlent de la créativité des êtres humains en groupe, le processus d’urbanisation est tout à fait susceptible de se poursuivre dans un avenir prévisible. Il semble qu’il n’y ait pas d’alternative, nous devrons donc le faire fonctionner.

