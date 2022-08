Avis | Comment tomber amoureux de votre pelouse

Dans cet essai vidéo, nous soutenons qu’il est temps de tuer votre pelouse, non seulement pour sauver la planète, mais aussi pour votre propre santé et votre santé mentale. Et bien que l’idée d’euthanasier un membre aussi aimé de la famille puisse sembler dure, nous montrons les alternatives qui pourraient rendre la perte plus supportable.