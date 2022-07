Avis | Comment se passe la guerre contre l’inflation ?

Les marchés financiers l’ont remarqué. Le taux d’augmentation des prix prévu au cours de l’année prochaine impliqué par les marchés des swaps d’inflation (ne demandez pas) a plongé de plus de 5 % début juin à 2,45 % jeudi matin. Les anticipations d’inflation à moyen terme sont également en baisse.

Maintenant, il est beaucoup, beaucoup trop tôt pour crier victoire dans la lutte contre l’inflation. Il y a eu plusieurs fausses aubes sur ce front au cours de la dernière année et demie. Et il y a beaucoup de place pour débattre du niveau d’inflation “sous-jacente” – un terme vaguement défini, mais grosso modo la partie de l’inflation qui est difficile à réduire une fois qu’elle est devenue élevée.

Les économistes sérieux à qui je parle sont très concentrés sur les salaires. On a beaucoup parlé du ralentissement apparent de la croissance des salaires visible dans de simples mesures des salaires moyens et d’au moins un facteur influent enquêtemais la publication vendredi de l’indice du coût de l’emploi, une autre mesure largement utilisée, semblait toujours montrer que les salaires augmentaient à un taux insoutenable de plus de 5 pour cent.

Nous devrons donc attendre et voir. La bonne nouvelle est que les décideurs politiques semblent disposés à faire exactement cela. De mon point de vue, l’aspect le plus encourageant de la déclaration de la Fed de mercredi était le paragraphe déclarant que le comité fixant la politique monétaire est prêt à être flexible, qu’il “continuera à surveiller les implications des informations entrantes” et “sera prêt à d’ajuster l’orientation de la politique monétaire en tant que de besoin. C’est un rejet pas trop subtil des demandes des faucons de l’inflation que la Fed s’engage maintenant maintenant maintenant dans une longue période d’argent extrêmement serré.