Avis | Comment rendre les pilules abortives plus disponibles après le Roe

Le mouvement anti-avortement est susceptible de continuer à déployer une autre tactique de longue date : tromper les gens. Déjà, une recherche sur 10 sur Google pour des services d’avortement dans des États susceptibles d’interdire l’avortement dirige les utilisateurs vers des centres de grossesse en crise – des groupes qui impliquent souvent qu’ils proposent des avortements alors que leur mission est en fait d’empêcher les gens de se faire avorter. Attendez-vous à ce que les militants anti-avortement créent des sites Web prétendant vendre des pilules abortives ou même vendre de fausses pilules abortives. Comme c’est souvent le cas dans les centres de grossesse en situation de crise, l’espoir serait que la personne dépassera la fenêtre recommandée de 10 semaines pour avorter avec des médicaments. Plus largement, se connecter à ces sites peut alerter les militants anti-avortement sur les personnes cherchant à avorter, qui peuvent alors être menacées de poursuites pénales si elles donnent suite à l’avortement, que l’État l’autorise officiellement ou non.

Dans un environnement post-Roe, comment éviter ces écueils ? Pour lutter contre un manque général de sensibilisation, les politiciens, les prestataires de soins de santé, les organisations de défense des droits et les citoyens moyens doivent faire connaître l’avortement médicamenteux, les endroits fiables pour le trouver et qui peut aider en cas de complications. Les garanties de liberté d’expression devraient protéger la fourniture d’informations précises sur l’avortement médicamenteux, même si les services d’avortement sont interdits dans un État particulier. Pour accroître la disponibilité des pilules, les législateurs des États favorables à l’avortement pourraient adopter une législation qui protégerait les prestataires prescrivant à travers les États qui exercent dans le cadre de leurs licences médicales. Des États comme New York et le Connecticut ont récemment promulgué des lois visant à protéger les prestataires qui traitent les patients qui se rendent dans leurs États. Les États pourraient réfléchir davantage à la manière de réduire les risques d’envoi de pilules à travers les frontières de l’État. Cependant, la fourniture d’avortements transfrontaliers ne sera jamais sans risque dans un pays avec une légalité disparate et sans politique fédérale en la matière.

Pour lutter contre le maintien de l’ordre et d’autres restrictions de ceux qui cherchent des avortements médicamenteux, Xavier Becerra, le chef du ministère de la Santé et des Services sociaux, devrait appliquer HIPAA pour protéger les informations de santé privées des demandeurs d’avortement. Sauf dans des circonstances définies, en vertu de l’HIPAA, un fournisseur de soins de santé ne peut pas divulguer des informations de santé protégées aux autorités de l’État. Le ministère devrait avertir les travailleurs de la santé qu’il est illégal pour eux de signaler les patientes qu’ils soupçonnent d’avoir eu des avortements à moins d’y être contraints par une citation à comparaître, un mandat ou un document juridique similaire, et il pourrait développer de nouvelles protections qui s’appliquent aux patientes accusées de crimes liés à l’avortement. .

Au-delà de la réglementation gouvernementale, les avocats de la défense pénale à travers le pays doivent se préparer à un assaut d’affaires concernant la loi sur l’avortement et les pilules. Il y a déjà des avocats à but non lucratif qui travaillent dans cet espace, mais si l’avortement est un crime dans environ la moitié du pays, les avocats de la défense pénale devront répondre à une nouvelle série d’accusations contre les prestataires, les patients et, potentiellement, ceux qui les assistent. De même, les procureurs pourraient suivre l’exemple du procureur général Rob Bonta de Californie, qui a exhorté ses collègues à travers le pays à ne pas poursuivre des personnes pour des résultats de grossesse.

Enfin, les entreprises de recherche et de médias sociaux peuvent jouer un rôle dans la lutte contre la désinformation sur les pilules abortives. Ces entreprises ont créé des politiques qui ont tenté de minimiser, de supprimer ou d’ajouter des clauses de non-responsabilité à la désinformation sur Covid-19. Compte tenu de l’immense complexité du paysage juridique et de l’accès à l’avortement post-Roe, les entreprises pourraient adopter des politiques similaires régissant la désinformation sur l’avortement et les sites Web qui visent à tromper et à piéger les femmes enceintes. Ils pourraient également reconsidérer la façon dont ils suivent et stockent les données de localisation des personnes, qui pourraient être utilisées pour appliquer les sanctions relatives à l’avortement. Les régulateurs étatiques et fédéraux peuvent également jouer un rôle, car ceux dont la mission est de lutter contre les fausses informations sur les consommateurs pourraient cibler des campagnes de désinformation sur les pilules.

L’avortement médicamenteux n’est pas une solution magique à la fin probable de Roe, mais sa disponibilité croissante peut atténuer certaines des retombées si la réglementation de l’avortement revient aux États-Unis. Parce que la réalité est que les pilules abortives sera être disponible pour les personnes aux États-Unis – peu importe ce que fait la Cour suprême et indépendamment du fait que les États donnent leur permission.