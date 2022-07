Avis | Comment prendre une décision lorsqu’il n’y a pas de “bonne” décision

Comment procéder alors, surtout si l’on veut prendre une décision rationnelle ?

J’ai été formé comme économiste à l’Université de Chicago. On nous a appris que l’économie est le guide pour faire des choix rationnels dans la vie. On nous a appris que tout a un prix ; tout implique de renoncer à quelque chose pour avoir autre chose. Rien n’a une valeur infinie. Mais comme j’ai étudié la vie de certains des grands penseurs de l’histoire, j’en suis venu à croire que lorsqu’il s’agit de grandes décisions de la vie, ces principes peuvent nous égarer.

Prenez la liste de Darwin. À première vue, faire une liste des avantages et des inconvénients semble être une approche rationnelle pour faire face à tout problème, sauvage ou apprivoisé. La technique est probablement aussi ancienne qu’Eve dans le jardin face au problème sauvage de savoir s’il faut manger ce fruit. (Les moins : cela ennuiera le jardinier en chef, l’ignorance est un bonheur, l’acquisition de connaissances peut avoir des inconvénients inattendus. Les plus : le serpent semble être un compagnon agréable, le fruit défendu est le plus doux, etc.) Mais comme nous le verrons, le coût -la liste d’avantages construite par Darwin est moins utile qu’il n’y paraît. Voyons-en une partie :

Marier Enfants – (s’il plaît à Dieu) – compagnon constant (et ami dans la vieillesse) qui se sentira intéressé par un – objet pour être aimé et avec lequel jouer – mieux qu’un chien de toute façon – maison et quelqu’un pour s’occuper de la maison – charmes de musique & bavardage féminin – ces choses bonnes pour la santé – forcé de visiter & recevoir des relations mais terrible perte de temps. Ne pas se marier Pas d’enfants (pas de seconde vie), personne pour s’occuper d’un dans la vieillesse. — Quelle est l’utilité de travailler sans sympathie de la part d’amis proches et chers — qui sont des amis proches et chers des anciens, à l’exception des parents Liberté d’aller où l’on veut — choix de la société et peu de celle-ci — conversation d’hommes intelligents dans les clubs — non obligés de visiter des parents et de se plier à chaque bagatelle — d’avoir les dépenses et l’anxiété des enfants — peut-être querelles — perte de temps — ne peut pas lire le soir — embonpoint & oisiveté — anxiété & responsabilité — moins d’argent pour les livres &c — si beaucoup d’enfants sont obligés de gagner son pain — (mais alors c’est très mauvais pour la santé de trop travailler) Peut-être que ma femme n’aimera pas Londres, alors la peine est le bannissement et la dégradation en imbécile indolent et oisif

Darwin a réussi à trouver plus d’inconvénients que d’avantages s’il se mariait. Bien qu’il ne l’ait pas écrit explicitement, ce qu’il considérait comme le plus gros inconvénient est assez clair : s’il marié, il aurait moins de temps pour ses recherches scientifiques et serait moins productif. Il ne deviendra peut-être pas un grand scientifique. Rester célibataire semblait être l’option rationnelle.

Darwin voulait désespérément savoir s’il préférerait se marier plutôt que de rester célibataire. Mais sa liste nous en dit plus sur Darwin que sur le mariage. Sa liste des plus et des moins – en particulier les plus – est la liste que ferait quelqu’un qui n’a jamais été marié et n’a pas accès aux avantages de la vie intérieure d’un homme marié. L’ignorance de Darwin est en partie la raison pour laquelle ses négatifs sur le mariage (Exil ! Dégradation ! Idle idiot !) sont si emphatiques et ses positifs sont si doux (bavardage féminin). Son ignorance nous aide à voir à quel point il est difficile de prendre ce qui ressemble à une décision rationnelle.

Et notez qu’il y a peu de choses dans la liste de Darwin sur la dévotion envers un autre être humain ou l’amour ou les plaisirs et les douleurs de s’attacher à une autre personne, idéalement pour la vie. Rien sur le plaisir de rendre quelqu’un d’autre heureux, rien sur l’opportunité d’apaiser les peines de son conjoint. Tout tourne autour de lui, ce qui est logique ; il n’avait jamais eu de partenaire. Comment connaîtrait-il le pouvoir d’une vie partagée ?