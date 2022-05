Avis | Comment Poutine a joué ses cartes énergétiques

Au niveau plus macro, nous nous félicitons tous encore pour l’unité que cette crise a apportée à la fois en Europe et dans la communauté transatlantique. Mais il y a de petits clivages qui émergent, entre les pays d’Europe de l’Est et les pays d’Europe de l’Ouest, les pays d’Europe de l’Est – les pays baltes et la Pologne – disant, pourquoi êtes-vous si lents ? Pourquoi n’êtes-vous pas plus dur avec la Russie ? Et des pays comme l’Allemagne disaient, regardez, si nous coupons le gaz, c’est 400 000 emplois allemands perdus.

Du côté transatlantique, nous pourrions entrer dans une nouvelle période. Je pense qu’à mesure que cela progresse et que l’Europe en supporte de plus en plus les coûts, les États-Unis cherchant à en être de plus en plus le bénéficiaire — en raison des énormes quantités de gaz naturel qu’ils vendront à l’Europe — que nous sera plus dur avec la Russie que les Européens ne le seront. Et s’il y a une négociation, les États-Unis voudront maintenir les sanctions plus longtemps que les Européens ne le voudront.

La Commission européenne a récemment publié une proposition pour l’Europe de réduire sa dépendance au gaz russe de deux tiers d’ici la fin de cette année. Est-ce plausible, selon vous ? Quand j’ai vu ces chiffres, j’ai pensé, premièrement, deux tiers est un terrible beaucoup à couper, et deuxièmement, cela laisse encore un tiers, ce qui est encore beaucoup de levier, surtout à la fin de l’année avant l’hiver.

BORDOFF : Je pense que c’est un objectif très ambitieux. Ce sera difficile à réaliser. Et si l’approvisionnement en gaz russe était coupé d’ici la fin de l’année, je pense que ce serait plus douloureux économiquement que certains ne le reconnaissent. Vous parleriez de la nécessité de faire des plans sur la façon de rationner l’énergie. Les gouvernements devraient avoir ces conversations maintenant – et ils le font.

La deuxième chose que je dirais, c’est que la moitié de cette réduction des deux tiers est censée provenir des importations de gaz naturel liquide. Et il n’y a pas beaucoup de GNL supplémentaire que vous pouvez en quelque sorte augmenter et mettre sur le marché. Donc, s’il arrive en Europe, il ne va pas ailleurs. C’est pourquoi la Chine prévoit d’augmenter la production de charbon de 300 millions de tonnes, et les prix du charbon sont déjà à des niveaux incroyablement élevés. Et l’Asie va utiliser plus de charbon, et les marchés émergents et les économies en développement ont vraiment du mal à survivre à l’été chaud, aggravé, comme votre livre nous l’a rappelé, par le changement climatique. En règle générale, ils comptent sur du charbon bon marché pour cela, mais il n’y a plus de charbon bon marché, et tout cela alimente la crise alimentaire et tout le reste. Donc, ces choses sont toutes en quelque sorte liées entre elles de manière vraiment inquiétante.

O’SULLIVAN : L’Agence internationale de l’énergie a publié son propre rapport en mars, un plan en 10 points sur la manière de réduire la dépendance au gaz russe. Cela indique que l’Europe peut se débarrasser d’un peu plus de la moitié des importations russes de gaz en ce moment, mais il y a un certain segment qu’il sera exceptionnellement difficile de faire.

Et puis il y a la question de savoir si cela serait propre ou écologique.

O’SULLIVAN : Selon l’AIE, environ la moitié de ce que l’Europe pourrait faire à court terme est en fait conforme à ses objectifs climatiques – ce sont des choses que l’Europe veut déjà faire, et la guerre ne fait qu’accélérer le processus. Et puis le reste de ce qui peut être fait immédiatement est en fait contraire à ses objectifs climatiques – comme beaucoup d’apport de nouveau charbon.