Avis | Comment parler de “météo extrême” avec votre oncle en colère

La solution est d’offrir une vision d’un avenir meilleur. Les gens sont prêts à faire toutes sortes de changements s’ils sont convaincus que cela fera une différence. Les démocrates ne viennent pas pour vos hamburgers, contrairement à ce que Fox News pourrait vous dire, mais manger un cinquième de bœuf en moins peut réduire de moitié la déforestation mondiale, l’un des principaux moteurs du changement climatique. Avec des enjeux si élevés et des inconvénients si faibles, qui ne serait pas heureux de réduire sa consommation de bœuf de 20 % ?

Il est vrai, bien sûr, que les actions individuelles ne peuvent à elles seules résoudre le problème d’un monde en feu, mais cela ne fait pas de l’action individuelle une simple goutte symbolique dans la brigade des seaux. Le Dr Hayhoe cite des exemples réussis de transformation historique radicale en soulignant le pouvoir de plaider en faveur du changement, individu par individu.

«Quand vous regardez comment les femmes ont obtenu le droit de vote», a-t-elle dit, «ce n’est pas parce que le président s’est réveillé un matin et a dit: ‘Les femmes devraient avoir le droit de vote.’ C’est parce que les femmes ont constamment utilisé leur voix pour plaider en faveur de ce changement. Quand vous regardez le mouvement des droits civiques, quand vous regardez l’apartheid en Afrique du Sud, quand vous regardez le mariage homosexuel, quand vous regardez n’importe quel grand changement sociétal, cela ne vient pas d’en haut. Il a été initié dans chaque cas par des gens ordinaires qui ont utilisé leur voix.

“Il y a cet argument sans fin sur les réseaux sociaux – actions individuelles ou changement à l’échelle du système – et ma réponse est” Oui “. Car qu’est-ce qu’un système composé d’autre que des individus ?

C’est pourquoi il est si important d’apprendre à parler du changement climatique avec les autres. Convaincre les gens des deux côtés de l’allée qu’ils ne sont pas seuls dans leurs craintes, qu’il existe des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés et que leurs propres actions peuvent faire la différence est la première étape pour obliger les politiciens à rendre des comptes.

Margaret Renkl, rédactrice d’opinion, est l’auteur des livres “Graceland, at Last : Notes on Hope and Heartache From the American South” et “Late Migrations : A Natural History of Love and Loss”.

Le Times s’engage à publier une diversité de lettres Pour l’éditeur. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cet article ou de l’un de nos articles. Voilà quelque des astuces. Et voici notre email : lettres@nytimes.com.

Suivez la section Opinion du New York Times sur Facebook, Twitter (@NYTopinion) et Instagram.