Avis | Comment parler à une veuve

Ed et moi nous sommes mariés tard. Il avait 42 ans, j’en avais 43. Nous avions un peu moins de 42 ans ensemble. Incroyablement, ce furent des années merveilleuses. “Improbablement” parce que nous étions si différents – lui, un mathématicien WASP du Midwest, moi un Juif de New York dont la pire matière à l’école était, bien sûr, les mathématiques. Mais ça a marché. Plus que travaillé. Nous nous sentions tous les deux étourdis par notre chance de nous être trouvés. Quand nous sommes rentrés du cabinet du médecin après avoir appris qu’Ed avait deux ans à vivre – ils vous le disent tout de suite ces jours-ci – Ed voulait parler de la chance que nous avions eue et que nous avions encore. Et quand nous sommes rentrés à la maison et nous nous sommes assis dans le salon, nos manteaux toujours en place, le ciel s’assombrissant, et j’ai parlé de vouloir écrire au coloscopiste qui ne semblait pas avoir remarqué la progression du cancer d’Ed, voulant, désespérément voulant donner lui un morceau de mon esprit, Ed a dit non. « J’ai deux ans et nous n’allons pas passer tout ce temps à être en colère. Je n’écris pas à ce médecin, et vous non plus. Nous allons l’oublier et être aussi heureux que possible.

Et c’est ce que nous avons fait. Eh bien, c’est ce qu’il a fait. Une bonne partie du temps, je faisais semblant.

Les couples sans enfant comme nous ont souvent de grandes vies sociales et pendant la pandémie, grâce à Zoom, nous avons continué la nôtre avec vengeance. Mais comme Ed est devenu plus malade et quand il a pris des médicaments lourds – merci l’hospice – nous avons dû réduire notre temps avec des amis. Ed a continué à travailler sur son livre de mathématiques. Ai-je mentionné qu’il écrivait un livre de mathématiques alors qu’il était mourant ? Il a réussi à le terminer quatre jours avant sa mort, et le livre, incroyablement, a récemment été publié. Je pense organiser une fête avec des amis proches. Mais d’abord, je dois me mettre dans une ambiance plus festive que je ne le suis maintenant. J’essaie. Un psychiatre aide. Ce type est celui que j’ai vu avant d’épouser Ed; Je n’étais pas douée pour choisir les hommes et j’avais peur de faire une autre erreur. Le psychiatre ne semblait pas le penser. Il avait raison, évidemment. Quoi qu’il en soit, j’ai reçu son e-mail et je lui ai écrit. Il a répondu qu’il était 1) toujours en vie et 2) toujours en train de travailler. Donc, depuis un an environ, il essaie de me remonter le moral. Eh bien, ce n’est pas tout à fait exact. Principalement, il veut m’aider à sortir du trou noir dans lequel je semble toujours être.

Bien sûr, je réalise que je n’ai pas le droit d’être dans un trou noir. Tout ce que j’ai à faire est d’ouvrir n’importe quel journal ou d’allumer NBC News, où j’étais correspondant, pour savoir que je n’ai pas le droit à la tristesse et certainement pas le droit à la misère dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Mais une des raisons pour lesquelles j’avoue, c’est que je sais que nous sommes nombreux à être dans ma situation et à ressentir ce que je ressens. Même ceux qui ont des enfants ne vivent pas souvent près des enfants. Soit les enfants ne sont pas gentils, soit ils ont leurs propres problèmes. Et certains d’entre nous, les anciens, sommes beaucoup plus malades que moi. L’une des plus mauvaises surprises d’avoir 86 ans est que vous avez probablement quelque chose qui ne va pas chez vous, quelque chose qui vous donne l’impression que votre corps n’était pas fait pour durer aussi longtemps. Et bien sûr, il y a le Covid. Même si vous ne l’avez pas, vous êtes probablement toujours nerveux à l’idée de l’obtenir. Surtout maintenant que tu es seul.

Bien que vous soyez seul, il existe des moyens d’être moins seul. Vous pouvez aider les autres avec une compétence que vous pourriez avoir. Vous pouvez rester en contact avec vos amis, même s’ils ne sont pas parfaits. De plus, je zoome avec des amis, ce qui bat toujours une conversation téléphonique.

Voici un autre conseil : si vous voulez garder ces amis, n’oubliez pas de leur demander comment elles ou ils faites. C’est quelque chose que même les gens heureux oublient souvent de faire. Et voici un choix qui ne peut fonctionner que pour votre serviteur : je lis des livres qui n’ont rien à voir avec aujourd’hui. Comme Trolope. Regarder des films ne fait pas grand-chose pour moi, mais je sais que cela fait beaucoup pour certains d’entre nous. L’activité physique peut être réjouissante. Il fait battre le cœur de manière rassurante. Et si rien de tout cela ne fait l’affaire, de nombreuses veuves peuvent réfléchir au fait que la majeure partie de nos vies était sans Covid, et sans Vladimir Poutine et Donald Trump, dans un monde bien plus agréable qu’il ne l’est maintenant.