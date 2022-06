Avis | Comment nous en sommes venus à croire aux armes à feu

Comme l’ont clairement montré les tonnerres d’applaudissements qui ont accueilli ce témoignage, la culture des armes à feu est en grande partie une culture chrétienne. S’imaginer comme un bon gars avec un pistolet, comme M. Willeford a invité les membres de la NRA à le faire, peut inspirer des rêves de film d’action, mais c’est finalement une vision religieuse d’un monde dans lequel le bien et le mal sont en guerre, où Dieu et la puissance de feu font toute la différence.

The Good Guy With a Gun est un mythe religieux si puissant qu’il a commencé à transformer la tradition qui le portait. Lorsque la représentante Lauren Boebert a récemment plaisanté, « Beaucoup de petits trolls de Twitter, ils aiment dire ‘Oh, Jésus n’avait pas besoin d’un AR-15. Combien d’AR-15 pensez-vous que Jésus aurait eu ? Eh bien, il n’en avait pas assez pour empêcher son gouvernement de le tuer », c’était une blague destinée à tourner en dérision et à rejeter les accusations d’hypocrisie contre les partisans d’un homme parfois appelé le Prince de la paix qui s’armaient jusqu’au bout. Pourtant, c’était aussi une vue sur un développement religieux fascinant actuellement en cours, façonné par la compréhension que les balles auraient pu empêcher le sacrifice au cœur de la foi chrétienne.

Ce serait une erreur de peindre le lien entre les armes à feu et la religiosité avec un pinceau trop large. L’influence évangélique sur la vente, l’utilisation et la commercialisation des armes à feu aux États-Unis ne signifie pas que le christianisme est responsable de la récente vague de fusillades. Après tout, à Buffalo, à Uvalde, à Tulsa, et ce mois-ci lors d’un souper religieux à Vestavia Hills, en Alabama, des chrétiens ont été parmi les victimes. Les membres du clergé chrétien se sont précipités sur chaque scène pour réconforter les survivants. Les amis et les familles se sont réunis lors des funérailles chrétiennes pour pleurer les morts.

Comme l’a noté l’historien Daniel K. Williams, « la défense des droits des armes à feu n’est pas une caractéristique intrinsèque de chaque type d’évangélisme ». Alors que des enquêtes récentes révèlent que quatre évangéliques blancs sur 10 possèdent des armes à feu, la majorité ne le font pas, et d’autres affiliations confessionnelles offrent des exemples de participation religieuse décourageant une fixation sur les armes à feu. Il est possible que moins on se considère comme un solitaire itinérant dans un monde hostile, comme le prédicateur armé d’un western muet, moins on est susceptible de se tourner vers les armes à feu comme source de salut.

Néanmoins, la manière dont les idées chrétiennes peuvent contribuer à une culture des armes à feu qui encourage notre épidémie de fusillades de masse en aidant à garder la nation bien armée devrait inspirer la réflexion. Aucune des fusillades de masse récentes n’avait de motivations explicitement religieuses, mais les contextes religieux de notre problème apparemment éternel avec la violence armée – son histoire, sa théologie, ses mythes – sont trop importants pour être ignorés.

Les fusillades de masse sont, en quelque sorte, des assauts contre l’idée de communauté elle-même. Ils se produisent là où il y a des gens rassemblés – pour se divertir, pour apprendre, pour faire du shopping, pour le culte – dans les espaces que nous créons ensemble. Certains pensent que de telles attaques sont la faute d’individus armés uniquement et ne peuvent être traitées que par une réponse individuelle armée. D’autres pensent qu’ils se produisent dans le cadre de ce que nous autorisons collectivement et doivent avoir des solutions communes.