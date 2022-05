Avis | Comment mon père, Ronald Reagan, a lutté contre l’avortement

Comme tous les descendants d’une personnalité politique célèbre, je prends souvent un virage et me heurte directement à un aspect de l’héritage de mon père. Je n’ai pas vérifié avec d’autres descendants politiques, mais je suppose que nous mélangeons tous les mêmes questions : est-ce que je parle, essaie d’offrir une perspective plus large ou plus personnelle ? Ou est-ce que je me tais, laisse le cycle de l’actualité se dérouler sans moi et évite les questions ?

Tel a été mon dilemme depuis la fuite du projet d’avis de la Cour suprême annonçant la fin de Roe v. Wade. J’ai d’abord opté pour le silence, mais je suis hanté par des souvenirs qui, je pense, donnent un aperçu de la façon dont mon père est entré dans ses croyances sur l’avortement – des croyances qui avaient des implications politiques mondiales et qui découlaient également d’émotions humaines compliquées. Des convictions plus personnelles que politiques.

En 1967, en tant que gouverneur de Californie, mon père a signé un projet de loi rendant l’avortement légal pour les victimes de viol et d’inceste, et dans les cas où la santé mentale ou physique d’une femme était en danger. Cette loi a été parmi les premières du pays à décriminaliser l’avortement. Il était parfaitement conscient que les femmes victimes de viol ou d’inceste et qui tombaient enceintes seraient à nouveau victimisées en étant forcées d’avoir le bébé de leur agresseur. Mais sa foi religieuse l’a laissé se demander quand la vie commence.

J’avais 14 ans quand il a signé la loi; Je n’y ai pas beaucoup réfléchi à l’époque. Environ un an plus tard, j’ai rencontré une fille qui avait été violée par son oncle et qui est tombée enceinte. Elle s’est fait avorter en Californie, et elle a dit que la facture que mon père avait signée rendait cela possible. Elle m’a demandé de le remercier, mais je ne l’ai jamais fait. Je ne lui ai jamais parlé d’elle, ni à quel point j’étais fière de lui à ce moment-là parce que je redoutais qu’on me pose des questions sur qui étaient mes amis, avec qui je traînais. À ce jour, j’aurais aimé transmettre sa gratitude et ma fierté.