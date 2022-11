Avis | Comment l’un des PDG les plus célèbres du pays a détruit son héritage

M. Immelt était un “je-sais-tout”, m’a dit M. Welch. « Et vous ne pouviez pas être un je-sais-tout et diriger une entreprise de cette taille. C’est tout en un mot. Il avait réponse à tout. Il savait qui était enterré dans la tombe du soldat inconnu, d’accord ? Il n’a écouté personne », a déclaré M. Welch. “Si vous voulez m’attribuer un échec, je l’ai raté.”

M. Immelt répugnait à critiquer M. Welch, mais il suffit de dire que leur relation était difficile. Alors que M. Welch m’a dit qu’il pensait avoir laissé à M. Immelt une quinte flush royale à jouer, pour M. Immelt, cela ressemblait plus à une main perdante. M. Immelt n’a pas pu retirer GE des activités d’assurance assez rapidement. Alors que M. Welch aimait NBC, M. Immelt l’a trouvé un albatros coûteux. M. Immelt a plutôt poussé GE dans les énergies renouvelables, le pétrole et le gaz, l’eau, le développement de logiciels et la connectivité numérique.

Certaines des grandes initiatives de M. Immelt ont fonctionné; la plupart ne l’ont pas fait.

Aujourd’hui, GE n’est presque plus pertinent. Sa capitalisation boursière est tombée à 95 milliards de dollars dans un bon jour, pas beaucoup plus élevée que celle de Mondelez International, le fabricant de biscuits Oreo et de craquelins Triscuit. Début 2023, GE entamera un démantèlement historique en trois sociétés distinctes, ne laissant subsister qu’une activité de moteurs à réaction. Il sera dépouillé de son siège social autrefois grandiose à Boston et d’une grande partie de son exceptionnalisme.

C’est un récit édifiant sur le battage médiatique et l’orgueil, et qui souligne l’importance cruciale de choisir le bon PDG. Cela peut sembler un point évident, mais il est étonnant de voir combien de fois la mauvaise personne est choisie. (Ai-je besoin de mentionner Kenneth Lay, Bernard Ebbers ou John Sculley ?)

Pourquoi M. Welch a-t-il choisi M. Immelt comme successeur alors qu’il aurait pu facilement choisir M. McNerney, qui est devenu un PDG prospère de 3M et de Boeing, ou Robert Nardelli, qui a eu une carrière décente en tant que PDG de Home Depot et Chrysler ? Ou il aurait pu retenir David Cote, qu’il a chassé en 1999 et qui est devenu un brillant dirigeant d’Honeywell, qui a rapidement dépassé GE en valeur marchande.

Si vous effectuez une autopsie d’entreprise sur GE, comme je l’ai fait, il est facile de voir que Jeff Immelt a présidé à la disparition de ce qui était autrefois l’entreprise la plus influente et la plus puissante au monde. Mais par ses propres aveux grossiers à moi, M. Welch aussi.