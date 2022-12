Avis | Comment l’histoire se souviendra-t-elle du 6 janvier ?

Viereck a également fourni un soutien moral et financier à une série d’organisations violemment antisémites et racistes à travers les États-Unis, ainsi qu’à des groupes paramilitaires appelés Silver Shirts et Christian Front. Les membres de ces groupes ont cherché à renverser violemment le gouvernement des États-Unis et à le remplacer par une dictature de style nazi.

C’était à la une des journaux à l’époque. Les journalistes d’investigation ont déterré scoop après scoop sur les politiciens impliqués. Les procureurs ont porté des accusations criminelles. De grands procès ont eu lieu. Mais aujourd’hui, ils sont presque oubliés. Une éminente historienne du Congrès qui a été interviewée dans le podcast, Nancy Beck Young, a déclaré qu’elle doutait que plus d’une ou deux personnes de son département d’histoire à l’Université de Houston soient au courant de ce scandale.

Pourquoi cet épisode a-t-il été relégué aux oubliettes ? L’amnésie sélective a toujours été un élément essentiel de l’expérience américaine. Les Américains sont élevés sur des mythes qui éludent le génocide des Amérindiens, le rôle central de l’esclavage dans notre histoire, les aventures impériales de l’Amérique et plus encore. Comme l’a dit Susan Sontag, “Ce qu’on appelle la mémoire collective n’est pas un souvenir mais une stipulation : que c’est important, et c’est l’histoire de la façon dont cela s’est passé.”

Nos histoires préférées sont des boîtes narratives scellées avec un arc clair – un voyage héroïque dans lequel l’Amérique est le héros. Et il est difficile d’imaginer un récit plus précieux que celui forgé par les innombrables livres, films et émissions de télévision de prestige qui se souviennent de la Seconde Guerre mondiale comme une histoire de justice américaine face à un culte de la mort. Il y avait du vrai dans cette histoire. Mais ce culte de la mort avait aussi des adhérents ici chez nous qui avaient l’oreille et le porte-parole de certains des sénateurs et représentants les plus puissants.

Il a également reçu un soutien important d’un large éventail du peuple américain, dont la plupart étaient au mieux indifférents au sort de la communauté juive européenne, comme “Les États-Unis et l’Holocauste”, une série documentaire des cinéastes Ken Burns, Lynn Novick et Sarah Botstein sorti en septembre, fait le pénible travail de montrer. Un antisémite virulent, le révérend Charles E. Coughlin, a animé de loin la plus grande émission de radio du pays. À son apogée dans les années 1930, environ 90 millions de personnes par semaine écoutaient ses diatribes contre les juifs et le communisme.

À certains égards, il est compréhensible que ce moment ait été traité comme une aberration. Le mouvement America First, qui offrait une couverture grand public aux groupes extrémistes, s’est évaporé presque instantanément après l’attaque de Pearl Harbor. Peut-être était-il même nécessaire d’oublier. À la fin de la guerre, il y avait tant à faire : reconstruire l’Europe, réintégrer les militaires américains dans la société, affronter la menace existentielle d’une guerre nucléaire avec l’Union soviétique. Qui a eu le temps de plaider qui s’était trompé sur l’Allemagne dans les années 1930 ?

Même les historiens professionnels ont évité cette période. Bradley Hart, un historien dont le livre de 2018 “Hitler’s American Friends” a mis au jour une grande partie de cette saga, a déclaré que malgré la richesse du matériel documentaire, il y avait peu d’écrits sur le sujet. “C’est un chapitre vraiment inconfortable de l’histoire américaine parce que nous voulons croire que la Seconde Guerre mondiale a été ce grand moment où l’Amérique était du côté de la démocratie et des droits de l’homme”, m’a dit Hart. “Il y a ce sentiment qu’il faut oublier certaines parties de l’histoire pour passer à autre chose.”