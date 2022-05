Avis | Comment les démocrates peuvent s’accrocher au Congrès en 2022

Alors que les générations X dans la quarantaine et la cinquantaine deviennent plus conservatrices et que les Américains d’origine hispanique sont plus justement décrits aujourd’hui comme un vote oscillant que comme un bloc de vote démocrate fiable, maintenir des niveaux historiques de participation et garantir un seuil de vote des jeunes de 60 % n’est plus un “bon avoir » mais un élément indispensable de la compétitivité démocratique en ce moment.

Les jeunes Américains sont une population notoirement difficile à atteindre pour quiconque; le défi pour le gouvernement et les politiciens est d’autant plus important qu’un nombre croissant de personnes choisissent de se détourner des nouvelles quotidiennes pour leur bien-être mental. Au lieu de cela, ils préfèrent «s’enregistrer» à des moments précis tout au long de l’année. L’état de l’Union a été l’un de ces moments où l’audience des jeunes a augmenté; la saison de début est une autre de ces opportunités.

S’appuyer sur la participation substantielle des jeunes lors des dernières élections de mi-mandat n’est pas une mince affaire. Lorsque les baby-boomers, la génération X et les milléniaux plus âgés avaient moins de 30 ans, ils votaient souvent à environ la moitié du niveau de vote de la génération Z en 2018. En comprenant les moteurs du désespoir de la génération Z et des jeunes millénaires, et les circonstances qui ont façonné leur vision du monde , les démocrates responsabiliseront les jeunes électeurs et continueront à remodeler l’électorat.

Les meilleures chances de succès des démocrates au Sénat commencent par trois États où les jeunes Américains ont déjà des taux d’inscription sur les listes électorales supérieurs à la moyenne :

Pennsylvanie, où John Fetterman, le lieutenant-gouverneur qui était autrefois surnommé “le maire le plus cool d’Amérique” dans un rôle antérieur, est le favori pour remporter la nomination du parti au Sénat lors de la primaire de mardi ;

Caroline du Nord, où Cheri Beasley, qui a été la première femme noire à occuper le poste de juge en chef de la Cour suprême de l’État, est en tête de sa primaire au Sénat, qui se tient également mardi;

et le Wisconsin, où le sénateur Ron Johnson, un républicain et un colporteur de désinformation de plus en plus impopulaire, brigue son troisième mandat.

En Arizona et en Géorgie, les jeunes Afro-Américains et autres électeurs de couleur ont joué un rôle essentiel en 2020 et 2021 et peuvent le faire à nouveau – mais le défi pour les démocrates est plus difficile. Les régions de Phoenix et d’Atlanta souffrent des taux d’inflation les plus élevés du pays, ce qui met encore plus de pression sur les sénateurs démocrates sortants en lice pour la réélection, Mark Kelly de l’Arizona et Raphael Warnock de Géorgie, pour donner la priorité aux jeunes électeurs et parler de leurs valeurs. .

Capturer trois sièges à la maison en Californie, dont un autrefois détenu par Devin Nunes, ainsi que gagner ou détenir des sièges favorables aux jeunes dans l’État de Washington, l’Iowa, le Maine et le Colorado, sont parmi les meilleurs coups pour les démocrates de mobiliser les jeunes électeurs dans l’espoir de accroché à la Chambre en novembre.

La génération Z et les jeunes de la génération Y tiennent le destin du Congrès entre leurs mains. Leur message à nous tous est clair : les systèmes que nous avons construits ne peuvent pas relever les défis de notre époque et garantir même les droits fondamentaux d’un grand nombre de ses habitants. Les jeunes électeurs sont stressés. Ils sont fâchés. En 2018 et 2020, ils ont élu les démocrates, mais en 2022, ils doivent en voir plus avant de s’engager à nouveau avec le même zèle.

Le chemin est étroit, mais la course est loin d’être gagnée.

John Della Volpe (@dellavolpe) est le directeur des sondages au Harvard Kennedy School Institute of Politics et a supervisé son sondage auprès des jeunes depuis 2000, et l’auteur de “Fight: How Gen Z is Channeling Their Fear and Passion to Save America”. Il a été sondeur pour la campagne présidentielle de Joe Biden en 2020.