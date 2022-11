Avis | Comment les démocrates peuvent construire un John Fetterman 2.0

Le style et l’apparence de M. Fetterman sont la première chose qui le distingue. Neil Oxman, un consultant de Philadelphie qui a organisé plus d’une douzaine de courses dans tout l’État, y compris celles de l’ancien gouverneur à deux mandats Ed Rendell, a déclaré que “vous ne pouvez pas négliger le look” – sa tenue signature est un sweat à capuche Carhartt et un short cargo . M. Oxman a noté : « C’est une entrée. Il peut parler aux cols bleus d’une manière que d’autres démocrates ont échouée.

Une autre leçon du succès de M. Fetterman est que les problèmes qui l’animent sont restés constants. Ils constituent un panier idiosyncratique de préoccupations qui, surtout, ne semblent pas être motivées par les sondages. En tant que lieutenant-gouverneur, il a présidé le Conseil des grâces et a fortement préconisé d’accorder la clémence aux détenus qui avaient purgé de longues peines et ne représentaient aucune menace. Le Dr Oz a dépensé des millions en publicités télévisées pour le marteler d’être indulgent envers le crime, mais M. Fetterman n’a pas reculé sur la question.

M. Fetterman a longtemps préconisé la légalisation de la marijuana et a fait voler un drapeau affichant des feuilles de cannabis depuis son bureau à Harrisburg. “Le plaidoyer pour la marijuana légale est une grande chose”, a déclaré Christopher Borick, un sondeur et directeur du Muhlenberg College Institute of Public Opinion en Pennsylvanie. “Si vous regardez les sondages, cela résonne avec les groupes avec lesquels les démocrates luttent – ​​une grande partie de la classe ouvrière blanche et des jeunes hommes – des hommes blancs sans diplôme universitaire.”

«Les aspects qu’il a mis en place seront examinés. Nous verrons peut-être des Fetterman 2.0 au cours du prochain cycle », a ajouté M. Borick.

Bien que M. Fetterman soit un «prototype d’homme blanc de la classe ouvrière», a déclaré Anat Shenker-Osorio, stratège basée dans la région de la baie pour les candidats et les organisations progressistes – «un mec de mec», si vous voulez – elle note qu’il a joué contre cela taper après son AVC. « Il a fait preuve de vulnérabilité. Stéréotypiquement, son genre de mâle n’est pas censé être faible ou tomber. Il a admis qu’il n’était pas en contrôle et a élevé la vulnérabilité comme une force.

La Pennsylvanie n’a jamais élu de femme gouverneur ou sénateur, et la législature de son État a été dominée par les hommes. La décision de la Cour suprême d’annuler Roe c. Wade a joué un rôle essentiel – très probablement la rôle critique – dans la performance à mi-parcours bien meilleure que prévu des démocrates en général et de M. Fetterman en particulier. Il avait déjà été un défenseur inflexible du droit à l’avortement ; il a parlé de la question plus fréquemment après la décision Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. « Aurait-il gagné sans Dobbs ? dit M. Borick. “Je ne suis pas si sûr.”

Une chose que d’autres pourraient retenir de M. Fetterman est que s’il frappait fort le Dr Oz, c’était souvent avec un sens de l’amusement qui se démarquait dans une atmosphère politique par ailleurs sombre. Pour rappeler aux électeurs que son adversaire était un New Jerseyan de longue date qui n’avait que récemment traversé les frontières de l’État, sa campagne (y compris la productrice de médias sociaux Annie Wu) a trollé le Dr Oz avec des vidéos de médias sociaux de Nicole LaValle, née Polizzi, un membre de la distribution de la franchise “Jersey Shore” mieux connue sous le nom de Snooki, et Steven Van Zandt du E Street Band de Bruce Springsteen.