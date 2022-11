Avis | Comment les démocrates peuvent combattre un GOP fou

Ainsi, au cours des deux prochaines années, nous pouvons nous attendre à ce que les dirigeants républicains, tels qu’ils sont, fassent autant de ravages que possible, à la fois pour apaiser les éléments les plus extrêmes de leur parti et pour saper ce qui pourrait autrement ressembler à une gouvernance réussie par l’administration Biden.

Malheureusement, les républicains auront en fait de grandes opportunités de faire des ravages – à moins que les démocrates n’utilisent les prochaines semaines, au cours desquelles ils conserveront le contrôle du Congrès, pour les prévenir. Deux questions ressortent particulièrement : le plafond de la dette et l’aide à l’Ukraine.

Pour des raisons historiques, la loi américaine exige en effet que le Congrès vote deux fois le budget. Premièrement, il autorise les dépenses et fixe les taux d’imposition ; puis, si cette législation conduit à des déficits budgétaires, elle doit voter séparément pour autoriser l’emprunt pour couvrir ces déficits.

On ne sait pas pourquoi cela a jamais eu un sens. Dans l’environnement actuel, cela permet aux politiciens qui n’ont pas les voix de changer de politique par la procédure normale pour tenir l’économie contre rançon, comme l’ont fait les républicains pendant les années Obama, ou simplement la faire exploser par pure dépit – parce que ne pas augmenter la limite de la dette provoquerait probablement une crise financière mondiale. Est-ce que quelqu’un s’attend à ce que le GOP House entrant se comporte de manière responsable?

Quant à l’Ukraine, alors que les Ukrainiens ont été incroyablement courageux et ont remarquablement réussi à repousser l’invasion russe, ils ont besoin d’un apport continu d’aide occidentale, à la fois militaire et économique, pour poursuivre la lutte contre leur voisin beaucoup plus grand. Mais il est trop probable qu’un parti républicain qui s’inspire de beaucoup de Tucker Carlson essaie de bloquer une telle aide.

La bonne nouvelle est que les démocrates peuvent, comme le dit Greg Sargent du Washington Post, une politique “à l’épreuve des fous” pendant la session du canard boiteux, en augmentant le plafond de la dette suffisamment haut pour que ce ne soit pas un problème et en bloquant une aide suffisante pour que l’Ukraine obtienne à travers les nombreux mois de guerre qui nous attendent sûrement. Et les démocrates seraient, eh bien, fous de ne pas faire ces choses dès que possible.

Au-delà de cela, les démocrates peuvent et doivent marteler les républicains pour leur extrémisme, pour se concentrer sur les perturbations et les faux scandales plutôt que d’essayer d’améliorer la vie des Américains.