Avis | Comment les animaux se voient

Même les environnements les plus familiers peuvent sembler nouvellement inconnus à travers les sens des autres créatures. Je promène mon chien — Typo, un corgi — trois fois par jour, en passant devant les mêmes rues et bâtiments que j’ai vus des milliers de fois. Mais si ce paysage urbain semble ennuyeux et stagnant à mes yeux, son paysage olfactif fascine constamment le nez de Typo. Il renifle constamment, son anatomie nasale lui permettant d’aspirer continuellement des odeurs même en expirant. Il renifle les feuilles individuelles des plantes printanières émergentes avec la plus grande délicatesse. Il renifle des plaques d’urine séchée laissées par les chiens du quartier – l’équivalent d’un humain faisant défiler un flux de médias sociaux. À chaque promenade, il y aura au moins un moment où Typo s’arrêtera et explorera avec enthousiasme un bout de trottoir qui semble indescriptible mais qui regorge clairement d’odeurs captivantes. En le regardant, je me sens moins habitué à ma propre vie, plus conscient de l’environnement en perpétuel changement qui m’entoure. Une telle prise de conscience est un cadeau que Typo me fait quotidiennement.

Ces mondes sensoriels peuvent être difficiles, voire impossibles, à capturer pour les documentaires sur la nature (bien que certains, comme « Night on Earth » de Netflix, fassent un vaillant effort). Aucun effet spécial ne peut vraiment transmettre la nature enveloppante de la vision des oiseaux aux yeux d’un spectateur humain ou traduire le large spectre de couleurs visibles pour un oiseau dans l’ensemble beaucoup plus étroit que nos yeux peuvent voir. Les sens non visuels sont encore plus difficiles à capturer pour un support visuel. Vous pouvez lire des enregistrements du chant d’une baleine, mais cela ne montre pas ce que cela signifie pour les baleines de s’entendre à travers les distances océaniques. Vous pouvez représenter le champ magnétique qui enveloppe la planète, mais cela ne peut pas commencer à capturer l’expérience d’un rouge-gorge utilisant ce champ pour voler à travers un continent.

Dans son essai classique de 1974, « Qu’est-ce que ça fait d’être une chauve-souris? » le philosophe Thomas Nagel a écrit que les expériences conscientes d’autres animaux sont intrinsèquement subjectives et difficiles à décrire. Vous pourriez vous imaginer avec des sangles sur les bras ou des insectes dans la bouche, mais vous créeriez toujours une caricature mentale de vous en tant que chauve-souris. « Je veux savoir ce que c’est pour une chauve-souris d’être une chauve-souris », a écrit le Dr Nagel. La plupart des espèces de chauves-souris perçoivent le monde à travers un sonar, sentant leur environnement en écoutant les échos de leurs propres appels ultrasonores. « Pourtant, si j’essaie d’imaginer cela, je suis limité aux ressources de mon propre esprit, et ces ressources sont inadéquates pour la tâche », a écrit le Dr Nagel.

Nos propres sens nous contraignent, créant un clivage permanent entre notre Umwelt et celui d’un autre animal. La technologie peut aider à combler ce gouffre, mais il y aura toujours un écart. Le franchir nécessite ce que la psychologue Alexandra Horowitz appelle « un saut imaginatif informé ». On ne peut pas vous montrer à quoi ressemble un autre Umwelt ; vous devez travailler pour l’imaginer.

Regarder des documentaires sur la nature modernes est presque devenu trop facile, comme si j’étais passivement emporté par le torrent d’images vives – les yeux ouverts, la mâchoire ouverte, mais le cerveau détendu. En revanche, quand je pense à d’autres Umwelten, je sens mon esprit fléchir et la joie d’une tâche impossible néanmoins tentée. Dans ces petits actes d’empathie, je comprends plus profondément les autres animaux – non pas comme des procurations floues et à plumes pour ma vie, mais comme des entités merveilleuses et uniques qui leur sont propres, et comme les clés pour saisir la véritable immensité du monde.