Avis | Comment les Américains peuvent s’opposer à l’extrémisme

Les manifestations utilisent le langage des médias de droite, où diaboliser les homosexuels et les transgenres est rentable et populaire. Tucker Carlson, un animateur de Fox News qui dénonce les personnes transgenres et les établissements médicaux qui les desservent, a le programme d’information par câble aux heures de grande écoute le mieux noté du pays. Des personnalités de Twitter avec des millions d’abonnés signalent des événements de drague et diffusent une rhétorique anti-trans qui peut entraîner des manifestations ou des menaces en personne. Les pages Facebook des groupes militants peuvent facilement mobiliser les manifestants.

Certains législateurs républicains utilisent le pouvoir de l’État au service de la même cause. Plusieurs États tentent de restreindre ou d’interdire complètement les émissions de dragsters publiques, au milieu d’un nombre record de projets de loi anti-LGBTQ introduits cette année. Les politiciens républicains ont également utilisé un barrage de mensonges sur les personnes trans dans leurs publicités de campagne lors des élections de mi-mandat, financées à hauteur d’au moins 50 millions de dollars, selon un rapport publié en octobre par la Human Rights Campaign Foundation.

Cette campagne ne se déroule pas dans le vide. Les niveaux de violence politique sont en hausse dans tout le pays, et bien qu’une partie de celle-ci provienne de la gauche, une majorité vient de la droite, où la rhétorique violente qui incite à la violence réelle est routinière et s’intensifie. Lors d’événements anti-LGBTQ, les manifestants brandissant des pancartes sont de plus en plus rejoints par des membres des Proud Boys qui combattent dans la rue et d’autres groupes paramilitaires de droite. Leur présence augmente le risque que de telles rencontres deviennent violentes.

Dans une série d’éditoriaux, ce conseil a plaidé en faveur d’un effort national concerté contre la violence politique. Cela nécessiterait de sévir contre les groupes paramilitaires, de traquer les extrémistes dans l’application des lois, de créer une culture plus saine autour des armes à feu et d’exhorter le Parti républicain à pousser les idées marginales vers les marges. Chaque citoyen américain a un rôle à jouer, et la chose la plus importante que nous puissions tous faire est d’exiger que dans chaque communauté, nous traitions nos voisins – et leurs libertés civiles et droits de l’homme – avec respect.

Une façon d’y parvenir est d’appeler et de rejeter le langage déshumanisant qui est devenu si omniprésent dans les discussions en ligne, et dans la vraie vie, à propos de groupes particuliers de personnes. Traiter les personnes LGBTQ de pédophiles est une vieille tactique, et il est plus facile d’ignorer ou d’excuser toute violence qui pourrait leur arriver. Alors que les appels directs à la violence sont au-delà de la pâleur de la plupart des politiciens républicains et que les causes d’actes de violence spécifiques ne sont pas faciles à retracer, qualifier les personnes transgenres de pédophiles ou de « toiletteurs » est de plus en plus courant et généralement incontesté.

Marco Rubio, un sénateur républicain de Floride, a récemment publié une publicité télévisée dans laquelle il disait : « La gauche radicale détruira l’Amérique si nous ne l’arrêtons pas. Ils endoctrinent les enfants et essaient de transformer les garçons en filles. Un groupe de militants conservateurs a récemment diffusé des publicités dans plusieurs États, dont une qui disait : «Le transgenre tue des enfants.” Cette année, alors que les législateurs de Floride débattaient du soi-disant projet de loi Don’t Say Gay, une porte-parole du gouverneur Ron DeSantis de Floride a posté sur Twitter : « Si vous êtes contre le projet de loi anti-grooming, vous êtes probablement un toiletteur ou à moins vous ne dénoncez pas le toilettage des enfants de 4 à 8 ans. Le silence est complicité.

Le silence d’une grande majorité de républicains sur la diabolisation et les mensonges à propos des personnes trans a en effet signifié complicité – complicité dans ce que les experts appellent le terrorisme stochastique, dans lequel une rhétorique vicieuse augmente la probabilité de violence aléatoire contre les personnes qui font l’objet de le langage injurieux et les menaces.