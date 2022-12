Avis | Comment le sexisme a influencé la gouvernance d’entreprise

Les années 1950 ont marqué le début de la fin de la féminisation du capital, selon Haan. De plus en plus d’actions étaient détenues par des institutions plutôt que par des individus, et presque toutes ces institutions étaient dirigées par des hommes. Les institutions détenaient des actions dans de nombreuses entreprises, s’appuyant davantage sur la diversification pour se protéger d’une mauvaise gestion.

Haan soutient que la division conceptuelle des entreprises entre les propriétaires et les gestionnaires est une relique du début du 20e siècle, qui correspondait facilement aux deux sphères distinctes de la société occupées par les femmes et les hommes. Dans un article à paraître dans la Southern California Law Review, elle soutient que la division est en réalité en trois parties : la direction, une poignée de très grands gestionnaires d’actifs et des actionnaires ordinaires. Les actionnaires ordinaires, y compris les investisseurs individuels et les fonds de pension, veulent que les entreprises qu’ils possèdent battent la concurrence, tandis que les grands gestionnaires d’actifs qui possèdent toutes les entreprises d’un secteur seraient heureux de voir moins de concurrence et des bénéfices plus élevés.

Au cours de la dernière décennie, les actionnaires ont retrouvé une partie de leur capacité à contrôler directement les entreprises. Plus récemment, une règle de « procuration universelle » de la Securities and Exchange Commission donne aux actionnaires plus d’influence sur la façon dont les votes des administrateurs sont exprimés en leur nom. Il est entré en vigueur pour les élections de septembre. Cela “rapprochera le vote des actionnaires du modèle politique pour la première fois depuis plus d’un siècle”, écrit Haan dans l’article à paraître. Peut-être que ces actionnaires « passifs » ne sont pas si passifs après tout.

Numéro de la semaine

4,5 %

Il s’agit de l’extrémité supérieure de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux que le Federal Open Market Committee de la Réserve fédérale devrait choisir lors de sa réunion de deux jours se terminant mercredi, selon l’estimation médiane des économistes interrogés par FactSet. Cela représenterait une augmentation d’un demi-point de pourcentage par rapport à la fourchette actuelle de 3,75 % à 4 %, après quatre augmentations consécutives de trois quarts de point de pourcentage.

Citation du jour

“A partir d’un bois aussi tordu que l’humanité est faite, rien d’entièrement droit ne peut être fait.”

Emmanuel Kant, « Idée pour une histoire universelle à visée cosmopolite » (1784)