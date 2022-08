Avis | Comment le sénateur Ron Johnson est-il toujours compétitif ?

Cela s’est produit lors de sa course de 2016, qui a fini par être une revanche avec l’ancien sénateur Russ Feingold, que M. Johnson a renversé en 2010. Pendant la majeure partie de la campagne, M. Johnson a suivi M. Feingold – en termes d’argent et de sondages – et le GOP national. l’a abandonné à la défaite attendue. Cet automne-là, sa campagne s’est réorganisée et a commencé à diffuser des publicités positives visant à humaniser le sénateur, soulignant son travail avec les orphelins du Congo et ses liens avec le projet Joseph, une initiative confessionnelle reliant les citadins pauvres à des emplois manufacturiers. Ses chiffres favorables ont commencé à augmenter, ainsi que le nombre d’électeurs qui ont dit qu’il se souciait de gens comme eux.

Déjà dans ce cycle, l’équipe Johnson a déployé des publicités sur le projet Joseph. Et, malgré tout le MAGAness inhérent à M. Johnson, ses médias payants ont été ceux d’un républicain plus conventionnel, frappant les démocrates sur l’inflation et la sécurité publique. Garder la course concentrée sur ces domaines politiques – tout en évitant les problèmes plus exotiques – est considéré comme la clé de la victoire.

Bien sûr, Ron étant Ron, il ne peut s’empêcher de parler d’une manière qui semble adaptée pour donner un tic nerveux à un directeur de campagne. Ce n’est pas nouveau. Dans sa course de 2010 (celle où il a suggéré que le changement climatique est causé par les taches solaires), ses styles verbaux imprévisibles étaient une source d’anxiété persistante. Son équipe l’a essentiellement mis sous verrouillage médiatique pendant les deux dernières semaines de la course.

Et il n’y a pas que les trucs de complot daffy. Témoin son apparition en podcast mardi, dans laquelle il a déclaré que la sécurité sociale et l’assurance-maladie devraient être soumises à un examen régulier par le Congrès. Parfois, on peut avoir l’impression que le sénateur se lève le matin, se regarde dans le miroir et demande : que puis-je dire aujourd’hui qui me fera virer de mes fonctions?

Les défenseurs de M. Johnson insistent sur le fait que ces gaffes font, sinon exactement partie du charme du sénateur, du moins en accord avec son image de diseur de vérité – et que, de toute façon, l’opposition est terrible pour exploiter les bévues. Les démocrates pensent toujours qu’ils vont couler le sénateur avec l’un de ses propos impolitiques, m’a dit une personne proche de la campagne Johnson. Mais cet allié de Johnson souligne qu’il y a eu tant déclarations et controverses au fil des ans et très peu d’entre elles pénètrent ou collent vraiment aux gens.

Traduction: de nombreux électeurs du Wisconsin ont accepté la marque de folie de M. Johnson il y a des années.

Bien sûr, il y a des degrés de scandale, et il se peut que M. Johnson ait finalement franchi une ligne avec ses élucubrations sur le thème de Covid, y compris la diffusion de désinformations anti-vaccins et le colportage de traitements non fondés. (Listerine quelqu’un ?) Un changement intéressant dans le sondage de Marquette : en 2016, beaucoup plus d’électeurs ont encore déclaré qu’ils n’en savaient pas assez sur lui ou qu’ils n’avaient pas une opinion claire de lui pour donner une note « favorable » ou « défavorable » . Dans les dernières semaines de la course, ses défavorables sont restées assez stables, mais il a réussi à faire passer un bon nombre d’électeurs de la colonne “ne sait pas” à la colonne “favorable”, a déclaré Charles Franklin, le directeur du sondage. Mais cette fois, a noté M. Franklin, la marque du sénateur est plus établie – et pas dans le bon sens. Plus de gens le connaissent, “et les gens qui le connaissent semblent former des opinions extrêmement défavorables”.