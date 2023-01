Avis | Comment la saga de Kevin McCarthy et les républicains se terminera-t-elle ?

Ce qui se passe à Washington – l’échec de la Chambre des représentants à élire un orateur au premier tour de scrutin – ne s’est produit que 15 fois. Au cours des derniers jours, lors de la tentative continue et de plus en plus surréaliste de Kevin McCarthy de devenir le chef de la Chambre, deux votes ratés particuliers ont beaucoup émergé : le précédent (1923) et le plus long (1856).

De 1855 à 1856, la Chambre a exigé 133 bulletins de vote pour nommer un orateur, bloquant le Congrès pendant des mois. Finalement, les législateurs ont convenu de sélectionner un orateur à la pluralité. Si vous pensez à la date, un vote raté a un sens contextuel : le débat sur l’orateur reflétait le débat sur l’expansion de l’esclavage dans de nouveaux territoires. Quatre des 15 votes échoués de l’histoire ont eu lieu entre 1847 et le début de la guerre civile. Le pays était ostensiblement dans l’impasse mais en train de se disloquer sur le problème central de l’histoire américaine.

Depuis la guerre civile, cela ne s’est produit qu’une seule autre fois, en 1923. Ce vote a échoué parce qu’un groupe de républicains progressistes du Midwest a initialement refusé de soutenir le président républicain plus conservateur de la Chambre pour sa réélection. Dans les années 1920, le Parti républicain a changé pour devenir le parti de Calvin Coolidge, et tout cela impliquait un gouvernement limité, du protectionnisme et de l’isolationnisme. Mais dans un sens plus large, en pensant à la période, l’impasse a du sens pour les années 1920 – une époque où l’urbanisation massive, l’innovation technologique et l’immigration avaient changé le pays, et une période qui comprenait la montée de coalitions étranges qui ont produit des choses comme la prohibition, ainsi que des réactions racistes contre les Noirs américains et les immigrants européens. Avec les années 1850 et 1920, vous pouvez voir les contours d’un cadre où le fonctionnement fracturé du gouvernement reflète peut-être des sociétés fracturées.

En 2023, la volonté de M. McCarthy de se tenir debout pour un vote raté après un vote raté après un vote raté après un vote raté a une qualité bizarre en tant qu’événement à la télévision et sur Twitter. Rien de significatif n’a changé en trois jours (et plus). Mais l’impasse et la répétition sont fascinantes, opérant dans un espace entre l’inquiétude institutionnelle, la comédie noire et un élément humain profond, car la dynamique de cette volonté de perdre est si inhabituelle. “Nous allons entrer ici et voter et rien ne changera”, a déclaré M. McCarthy. dit aux journalistes le jeudi matin. “Ce que nous faisons, c’est avoir de très bons progrès et de bonnes conversations.”