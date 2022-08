Avis | Comment la rhétorique apocalyptique pourrait se retourner contre les démocrates

Un parti politique qui a peu ou pas de structures en place toute l’année pour atteindre les électeurs par le biais d’interlocuteurs de confiance – et apprendre de la façon dont ils réagissent – ne peut rien faire de plus que de basculer de crise en crise, en collectant des fonds grâce à des e-mails de plus en plus apocalyptiques, avec de terribles des avertissements “tirant la sonnette d’alarme” sur une démocratie en “danger immédiat de chute”.

Les républicains, bien sûr, traitent également les nouvelles comme une série interminable de crises. Mais leurs appels à s’opposer au socialisme ou à la théorie critique de la race ou aux salles de bains inclusives des transgenres génèrent une énergie qui se répercute sur les groupes locaux qui ont une présence durable et visible dans leurs communautés, tels que les réseaux anti-avortement, les écoliers chrétiens et les clubs de tir. Les militants de droite sont encouragés à se présenter aux élections locales en chevauchant les réseaux personnels régionaux, étatiques et nationaux que les conservateurs ont construits avec des décennies d’investissement soutenu. Lorsqu’ils ne sont pas connectés à de tels réseaux, les démocrates qui reçoivent des messages apocalyptiques peuvent se sentir plus battus qu’activés, ce qui conduit à la démoralisation et au désespoir.

Si la démocratie est en effet en feu, la chose à faire est d’arrêter de demander aux gens d’acheter des bouteilles d’eau et de les organiser plutôt en pompiers. Ni le Parti démocrate national ni les dirigeants progressistes ne semblent avoir retenu cette leçon. Ils n’ont pas tort de dire que la prochaine élection est la plus importante de notre vie. Et les interdictions d’avortement et les audiences du comité du 6 janvier pourraient bien recharger leur base. Mais c’est ce que la base parvient à construire avec cette énergie qui comptera.